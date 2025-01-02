西九車禍｜少數族裔代表赴殮房關心　促政府正視的士司機老齡化

元旦（1月1日）凌晨西九龍公路發生致命車禍，一輛私家車與一輛切線的士相撞，釀成3死4傷，私家車上男司機及兩名男乘客身亡，全部是巴基斯坦籍人士。今日（2日）有少數族裔團體代表，陪同死者家屬到殮房辦理認屍手續。代表認為香港政府宣傳旅遊城巿，必須要解決的士司機老齡化問題：「 超過65（歲），或者70歲，反應係慢咗，一定要處理。」



協助死傷者親屬的香港少數族裔代表、前香港巴基斯坦協會主席艾歷斯對車禍造成同鄉3死2重傷，感到傷心。他說：「我想借呢個時間，同特首要求。香港係旅遊城巿，希望盡量盡快解決的士司機（老齡化問題），全部都是年紀大的。香港要做旅遊最好的城巿，要解決呢個問題。」

他指出：「年紀大，超過65（歲），或者70歲，反應係慢咗，一定要處理。希望香港政府要睇睇，老嘅司機點樣安排。」他表示過去一年，「巴基斯坦人死咗或重傷25個，都涉及的士司機。」

男司機的家屬認屍後要其他親友攙扶。（蔡正邦攝）

33歲死者MOHAMMAD Nadeem Adalat的新婚太太（左二），安慰着丈夫的胞妹（左三），但淚水已忍不住淌下，要由親友抹拭。（蔡正邦攝）

33歲死者MOHAMMAD Nadeem Adalat的新婚太太（左二），安慰着丈夫的胞妹（左三），但淚水已忍不住淌下，要由親友抹拭。（蔡正邦攝）

3名死者分別是男司機（30歲）及兩名男乘客（33歲及34歲）。其中33歲男乘客MOHAMMAD Nadeem Adalat剛於12月29日結婚，不料新婚3天，即與妻子陰陽相隔。

案發在1月1日凌晨1時44分左右，載着5名巴基斯坦男子的私家車，沿西九龍公路行駛，其間與一輛切線的士相撞，再波及另外4車。私家車上30歲男司機當場死亡，兩名33歲和34歲男乘客送院後亦告不治；另外21歲和25歲男乘客則分別送院救治。至於切線的士，車上兩名男女乘客受輕傷送院，65歲男司機則涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

▼車Cam片段拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻▼

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷被送院搶救。

警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡。