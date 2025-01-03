西九龍公路車禍︱涉危駕致死65歲的士司機准保釋　1月下旬報到

元旦（1月1日）凌晨西九龍公路發生致命車禍，一輛私家車與一輛切線的士相撞，釀成3死4傷，死者為私家車男司機及兩名男乘客身亡，均為巴基斯坦籍人士。姓林（65歲）的士男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，警方今日（3日）下午表示，他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。



1月1日意外後，警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷被送院搶救。

3名死者分別是私家車男司機IHTSHAM Ali（30歲），以及兩名男乘客，分別33歲MOHAMMAD Nadeem Adalat及34歲MOHAMMAD Faisal。Ali及Faisal均為家庭經濟支柱，同樣育有兩名年幼子女。

其中33歲男乘客 Adalat剛於12月29日與青梅竹馬表妹結婚，不料新婚3天，即與妻子陰陽相隔。而表妹的21歲胞弟SAJID Umber Farooq亦是車禍中的其中一名傷者，她承受雙重痛楚，滿面淚痕。

在車禍中重傷的Farooq雖然沒有生命危險，但傷勢嚴重，據了解身體多處骨折，留醫深切治療部。

另一名25歲男乘客FAISAL Duad，需留醫深切治療部，其妻子表示，因盆骨及脊椎等多處骨折，下半身神經線斷裂，恐會半身癱瘓。

1月2日，死者家屬一行約50人前往認屍。33歲死者MOHAMMAD Nadeem Adalat的新婚太太（左二），安慰着丈夫的胞妹（左三），但淚水已忍不住淌下，要由親友抹拭。（蔡正邦攝）

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1月2日，少數族裔團體代表艾歷斯，陪同死者家屬到殮房辦理認屍手續。代表認為香港政府宣傳旅遊城巿，必須要解決的士司機老齡化問題：「超過65（歲），或者70歲，反應係慢咗，一定要處理。」他表示過去一年，「巴基斯坦人死咗或重傷25個，都涉及的士司機。」

案發在1月1日凌晨1時44分左右，載着5名巴基斯坦男子的私家車，沿西九龍公路行駛，其間與一輛切線的士相撞，再波及另外4車。私家車上30歲男司機當場死亡，兩名33歲和34歲男乘客送院後亦告不治；另外21歲和25歲男乘客則分別送院救治。至於切線的士，車上兩名男女乘客受輕傷送院，65歲姓林男司機則涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

警方經調查後相信，林男駕的士駛至近港鐵奧運站對開路段時，懷疑切線時撞到原本在第3線行駛的黑色私家車，其後黑色私家車失控撞向石壆，再波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊在路肩的公路維修車輛。

黑色私家車30歲男司機全身多處嚴重受傷，現場證實死亡；2名33歲及34歲男乘客身體亦多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，分別於凌晨2時39分及凌晨2時47分被證實死亡。

▼車Cam片段拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻▼

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷被送院搶救。

警方及救護車接報到場，其中一名男子當場證實死亡。