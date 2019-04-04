【高鐵裁員】勞資談判達共識　原薪轉職或助轉工　提供15天恩恤金

早前高鐵西九站外判商國際永勝大裁員，引起高鐵站站務助理不滿，有職員疑情緒激動於站內危站及墮軌事件。工聯會鐵路工會代表連日與外判商開會，今天終於就裁員事件達成共識，包括安排員工轉職；將原本為14日的合約通知期延長至28日；若有員工未能轉職，國際永勝會提供15天薪金的恩恤金，港鐵公司亦會為受影響同事安排專場招聘會。

外判商公司內原薪轉識 或助轉介至其他企業

工聯會立法會議員陸頌雄、香港鐵路工會聯合會、工聯會權益委員會、香港鐵路有限公司、外判服務營運商國際永勝護衞管理公司、數名工友代表及勞工處代表連日開會，就集體裁員談判。經過多輪會議，各方達成三項一次性措施，包括國際永勝護衞管理公司安排受影響員工轉職，同時保證其薪金不低於其於西九龍站工作的人工，或由國際永勝管理公司協助員工轉介至其他企業，而轉職安排會盡量於通知期完結前完成。

提供15天薪金恩恤金 通知期延長14日

若員工未能安排轉職或轉介， 國際永勝會提供15天薪金的恩恤金，計算方法為員工每月人工除30.5日乘15日。同時，現時仍於西九龍高鐵工作的員工，若原本合約通知期為14日，其通知期會延長多14日，一共28日， 如果其通知期原本為一個月則沒有影響，而各方將會確保以上措施能夠妥善執行。

工聯會香港鐵路工會主席林偉強稱，港鐵公司會於4月中為受影響員工安排兩場專場招聘會，招聘將會提供港鐵職位，惟不會提供優先取錄的條件。