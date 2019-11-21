【11.20．理大】被圍逾96小時　留守者仍揾路走：無諗過會包圍你

理大圍城第五日，由本周一的千人留守至陸續有人自首、跟隨校長離開，部分地方人去樓空，今日校內仍剩餘數十個的留守者，記者所接觸的留守者大部份人情緒均穩定。過去數天，留守者想盡辦法，試圖以游繩、爬渠等方式逃出生天，惟很多時是失敗需折返校園。 縱使如此，留守者的Z先生表示，至今大家仍想辦法離開，又指從未想過被困，「現時盡量比啲人走晒，我哋再諗計走」；另一阿留守者阿康則表示，校內人士傾向繼續留低，但「如果有一條路，真係安全嘅我相信大家都會行出去。」

凌亂的校園，四處雜物，不少凳子被搬出作路障。（陳蕾蕾攝）

警方踏入第五日重重包圍理大，令留守的示威者插翼難飛，校園內鮮少人煙，留守者聚集在部分地方，有教學樓人去樓空。校園內滿是雜物，凌亂的場面不難想像示威者逃離時的狼藉。

留守在理大第五日的Z先生表示，自己連日都睡得不好，僅睡了三小時，又指父母至今未知自己在理大，直言沒有想過會被困，「諗住即日來回，通常都係即時去即時返。」第一日仍有很多人，其後人數逐漸變少，至今大家仍「日日都搵路」想辦法離開，但自己會留守到最後，「比晒啲人走晒，我地再諗計走」，又表示每個人在此處都有角色，相對比起第一日的驚慌，被困的第五日，Z先生表示情緒已不會有太大波動。

Z先生被藍色水射中，腳趾至今仍留有藍色。（陳蕾蕾攝）

另一名大學生留守者阿康表示，自己於16日到達理工大學，當時預計周日(17日)將會發生衝突，以為最多維持一至兩天，「暢運道失守一刻，好多人諗住走，我都無諗住走」，阿康表認為紅隧是交通要道，不會封閉太長時間，他及後想過離開但沒有方法，試過突圍亦失敗折返，「一開頭預想最差喺攻入嚟，比人拉左，無諗過（𠵱家會）包圍你。」豈料警方以圍堵方式，消磨留守者的意志和士氣，「呢到得返一百人都唔夠，但警力明顯多過一比一。」但阿康表示，達入第五天，自己情緒亦已平靜。

他憶述，周六(16日)仍有很多後援示威者，互相合作下氣氛高昂，五點衝突後人們開始四散，周日至周一期間最多人離開，阿康稱，現時堅持留守的人士傾向留在校內，因被捕風險較低，但表示「如果有一條路，真係安全嘅我相信大家都會行出去。」對於示威者陸續離開，他表示「如果佢哋想走，我都希望佢哋安全。」

阿康表示，達入第五天，自己情緒亦已平靜。（陳蕾蕾攝）

對於近日傳言有便衣警進入校園，阿康表示剩餘的示威者大部份均認識，自己亦不會隨便講太多，雖然未見過有可疑人，但相信有便衣警在內，「除非有一定信心，如果唔係都唔會講太多嘢」。而Z先生亦表示，近日開始傳言有便衣警穿黑衣進入理大範圍視察，甚至聽聞有示威者曾發現便衣警，但由於這裡留守的示威者大部份均相互認識，相信可以分辨大家身份。