【元旦遊行】被捕者陸續獲釋　大學生途經SOGO被拉：去廁所受阻撓

元旦遊行287人被捕，周五下午陸續有人獲准保釋離開警署。身穿灰色衫褲、18歲大學生嚴同學指，事發時他只是經過SOGO，離開時大批警員衝上前將他拘捕，罪名為涉嫌非法集結。至周五下午，嚴同學於律師協助下，以500元獲准保釋。「床都冇張，兩日就咁坐係到，係好辛苦！」嚴同學指，被捕48小時坐着睡覺，有被捕者去廁所亦受阻撓。另他指警員不斷遊花園，阻礙被捕人士與外界聯絡。他又指警署「臭格」不足容納所有人，警員「拖字闕」阻礙被捕者去廁所。

身穿灰色衫褲、18歲大學生嚴同學指，事發時他只是經過SOGO，離開時大批警員衝上前將他拘捕，罪名為涉嫌非法集結。（黃偉民攝）

被捕者盤坐近兩小時 部分警員態度惡劣

「當時我哋(被捕者)要盤坐，同手擺後面近兩小時，令到自己比較辛苦。」回想被捕情況，嚴同學指當時警員在場點人數，之後又再次重新「點人頭」，他指自己由被捕，至登上警方旅遊巴，前後需要約三小時，「床都冇張，兩日就咁坐係到，係好辛苦！」被捕後，嚴同學被扣於北角警署，部分警員態度惡劣。「有警員於程序上會拖延，例如遲啲先去到廁所，同埋被捕48小時連躺下機會都無，我哋只可以坐係到瞓。」

「臭格」不足容納所有人 警阻礙被捕者去廁所

嚴同學指，由於被捕人數眾多，「臭格」不足以容納所有人，有被捕者扣留在倉內，該個位置並非完全密封，「被逼一百幾十人坐係果嗰地方，都有打開窗吹風入嚟，有啲凍，都有畀毯我哋嘅！」有指警員阻礙被捕者去廁所，他指今晨凌晨時分，有男被捕者想去廁所，但警員施「拖字闕」並指：「我哋安排緊架啦！」嚴指警員不斷遊花園，經過多次反映才安排被捕者去廁所。

部分被捕人士衣物 被指需作證物之用

對於被捕者需換上「淺灰色」長袖衫褲，嚴同學指警員未有解釋原因，他稱有指部分被捕人士的衣物，需用作證物之用。「我大約是扣查39個鐘，就有見過律師。」嚴同學稱，周五凌晨四時許，曾經家人通電話，他指警方同樣於程序上拖延時間，有阻礙被捕人士與外界聯絡，「佢有提供一部電話，但係每人只可以用五分鐘。」嚴指，被捕人士需要排隊使用電話。

為被捕者提供 擺至「凍冰冰」飯菜

「入面大家都可以傾訴，大家相處上都係輕鬆，不過大家都覺我咩都無做過，冇理由被人成功起訴。」嚴同學指，於警員內未遭受不當對待，有時會聽到警員之間交談，有人會稱被捕人為「曱甴」。另外警方會為被捕者提供已擺至「凍冰冰」的飯菜。他認為，對於今次被警方無理拘捕，他坦言不會對示威行動卻步，但是日後會更小心。

黄先生：遊行至軒尼詩道 警施放催淚彈

另一名被捕者黄先生表示，事發時他遊行至軒尼詩道，其間有警員施放催淚彈，之後被捕。他指有警員稱，由於他們的衣物需要作證物，因此要求他們換走身上衣物。他指於警署內未有受不恰當對待。

被捕人家屬尤小姐帶食物到警署探望其妹及妹妹男友，她稱兩袋食物經警方檢查後便已拿走，沒有耽誤時間，據她了解兩人在警署內亦無遭受不合理對待。她表示其妹與男友當日在銅鑼灣逛街後被捕，但不太擔心兩人情況，「清白，無問題，會出來」她預計兩人被捕48小時後今晚便會獲保釋。

截查464名人 287人涉嫌非法集結被捕

元旦大遊行當日，警方晚上在銅鑼灣進行大規模截查並拘捕287人，被捕者分送多間警署。警方前日和昨日兩度否認銅鑼灣行動是濫捕，解釋在遊行宣布終止兩小時後，警方截查464名不肯離開人士，調查後現場釋放177人，拘捕287人，涉嫌非法集結。有協助被捕人士的律師表示，北角警署內最少有180名被捕人士，目測年齡最少約16歲，亦有年輕的已婚人士，暫時無人投訴遭警暴，亦無人受傷，大部分人稱路過被捕，暫涉非法集結被捕。