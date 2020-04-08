香港偷拍網︳網站關閉後重開　只限會員登入　警方：將跟進事件

韓國「N號房」事件震驚國際，令社會更加關注網上性罪行，《香港01》早前發現一個運作逾3年，號稱會員超過4萬人的街頭偷拍網站「香港連拍LIHKSNAP.com」，發佈大量於公眾場所偷拍裙底的照片，部份影像更用作販賣用途。該網站於《香港01》報道刊登後一度停止運作近半天，至翌日（6日）重開，但改為只限會員方可登入頁面查看。據網站資料顯示，當日曾有1,650同時在線，而現時平均則約200人同時在線。警方表示，將跟進了解事件。

《香港01》關於偷拍網站的報道刊出後，「香港連拍LIHKSNAP.com」曾關閉半天，其後重開只限會員登入。

「香港連拍LIHKSNAP.com」網站標榜影像是以高清器材拍攝，被攝者全為香港女性，而且「一定有樣」，每輯影像售價由200至400元不等，網站管理員更直言作品「成千上萬」。相關報道於４月５日刊出，惹起社會廣泛迴響，網站一度關閉半天，至翌日（6日）清晨約6時再更新，惟首頁需要登入方可查看。網站指為確保「使用體驗不受影響」，將暫停新會員註冊直至另行通知，而現有會員可如常登入。記者發現登入後，可如常瀏覽網站內容。翻查網站資料，目前平均約200人同時在線，而網頁於報導刊登當日曾有高達1,650人同時上線。

警方：將跟進事件

警方回覆查詢時表示，網絡安全及科技罪案調查科將了解及跟進事件，又指於公眾地方偷拍猥褻照片可能干犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第160條「遊蕩」罪行（最高可處監禁2年）；香港法例第245章《公安條例》第17B條「公眾地方內擾亂秩序行為」罪行（最高可處監禁12個月及罰款5,000元）；或普通法的「破壞公眾體統」罪行（最高可處監禁7年）。

警方強調將繼續留意相關罪案趨勢，並會作出的部署及行動，呼籲市民如遇上相關罪案應盡快報警。警方又表示互聯網的世界並非無法可依，大部分針對現實世界的法例均適用於互聯網世界，提醒市民切勿以身試法。