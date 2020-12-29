2020回顧│為養家糊口地盤爆疫後照復工　工友：驚就要食風！

新冠肺炎疫情由年初爆發至今未完，本港多個行業出現群組爆發，當中以地盤群組最受關注。自第三波疫情起，出現多個建築地盤確診個案，部份更涉及大型群組爆發，根據當局已公布數字，於第三波及第四波疫情中，涉及地盤的初步確診及確診個案最少達155宗。 有地盤工人直言，縱使所屬的地盤爆發疫情，自己亦不願地盤停工太久，「一份糧幾個人食嘅，你揀驚定唔驚啊？驚就要食風」。工權會認為，工人於疫情難找工的情況下，即使擔心，亦選擇開工是為了有糧出，認為勞工處應把新冠肺炎列入《僱員補償條例》指定職業病補償範圍，以保障僱員權益，令工人消除萬一不幸染疫「手停口停」的擔憂。

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《香港01》記者日前到於第四波疫情中最大確診群組之一的啟德協調道地盤視察，發現協調道一帶有約三、四個地盤，工地外均貼上防疫標語，包括帶口罩、保持社交距離等。約上午11時半，地盤工人陸續放飯，高峰時期達逾百人同時放飯，部份人叫外賣外席地而坐進食，亦有人到新蒲崗附近餐廳吃午飯。

從事了地盤工作逾10年的石先生稱，自己任職「上料」（即運送工地材料進入工地），每天需要穿梳於不同地盤，包括曾出現確診者的地盤。石先生早前得知曾往有確診個案的地盤後，直言沒有因此而停工，因自己是一家三口的經濟之柱，「一份糧幾個人食嘅，你揀驚定唔驚啊？驚就要食風」。

石先生續指，不少工友為散工，「呢個地盤去三日或者一個月，跟住又轉去另一個地盤，你點樣防？」上司亦曾指「驚危險咪唔好返」，他坦言，初期禁建築地盤開工時，已損失近三份一收入，亦有親友已近9個月無工開，「香港今時今日嘅時勢，唔停工算係好啦！」，由於地盤工作減少，判頭亦盡量將工作平均分配，以輪流休假制，確保工友有工開，判頭亦直言「依家燒緊嘅人工皮費，都係以前賺返嚟」。石先生稱，現時工友珍惜工作機會，會自動自覺遵守防疫規則，兩人一組去食飯，「好過禁堂食踎街先啦。」

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，現時衞生署未有規定爆疫地盤停工日數，不少地盤停工2至3日便復工，憂病毒未消散，惟工人在疫下難找工的情況下，即使擔心，為了養家亦會選擇開工。石先生指，若要停工14日將會損失慘重，「尤其係我哋斷日計糧」，他提到部份地盤，例如亞博地盤，希望所有工人先進行檢測再開工，更需到指定私人診所進行檢測方獲承認，「去驗冇咗一日工開，再畀驗證錢，即係冇咗兩日人工。」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於7月時曾指，確診的地盤工人多為散工，會到不同地盤工作，因此涉及地點遍佈港九新界，呼籲若有地盤工確診，期望老闆或判頭可停工進行大清洗，盡量關閉確診者曾工作的範圍。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，現時衞生署未有規定爆疫地盤停工日數，不少地盤停工2至3日便復工，憂病毒未消散，惟工人在疫下難找工的情況下，即使擔心，為了養家亦會選擇開工。（黃偉民攝）

因工染疫屬工傷？

根據勞工處提供的數字，截至12月16日，勞工處正跟進276宗疑因工作而感染新冠肺炎的僱員補償個案，當中只有29宗即約一成僱主願意承擔賠償責任。勞工處稱，正積極跟進餘下的個案，蒐集醫事報告或其他相關資料，從醫學角度及根據《僱員補償條例》的規定，就個案屬工傷的可能性給予相關僱員及僱主意見。

蕭倩文認為，願意承擔責任的僱主數字極不理想，若不是僱主或保險公司推卸責任，則反映業界無法釐清因工染疫是否屬工傷。 蕭倩文認為，現時因工驗疫的工人會以普通累積病假向僱員索取病假期間的8成人工，惟若個案納入工傷，除了8成人工外，亦可報銷醫療費。因此促勞工處將因工感染新冠肺炎列入指定職業病補償範圍。

事實上，感染新冠肺炎是否屬工傷，在全球各國都存在爭議。以巴西為例，截至12月23日，已有超過720萬人確診，逾18.7萬人死亡，當地政府曾於9月將因工感染新冠肺炎列入工傷，惟該決定引來極大爭議，當局一日後又撤銷該決定。

不過亦有國家成功將個別個案列入工傷。今年5月，亞洲國家日本厚生勞動省宣布，決定向2宗涉及因工感染新型肺炎的確診工人發放工傷保險，屬首次認定新冠肺炎屬工傷；至7月，厚生勞動省再確立一名因工染疫而死亡的批發零售業工作者為工傷，是該國首宗認定死者為工傷的個案。

本港自第三波疫情起，開始出現多個建築地盤確診個案，部份更涉及大型群組爆發。於第三波疫情中，涉及地盤的初步確診及確診個案為57宗，當中最大確診群組於7月28日起新增的「堅城（梁氏）建築有限公司」群組，至今共30人確診，主要為位於觀塘創紀之城三期的辦公室員工及家屬，部份人曾到公司承辦的山頂加列山道地盤，地盤亦於爆疫後停工。而於文錦渡缸瓦甫、鄰近新屋嶺扣留中心的「警察高級戰術」訓練中心地盤，亦被揭9宗懷疑群組爆發。另外包括粉嶺塘坑三號食水配水庫、麗豪航天城酒店及西九文化區亦相繼出現多宗確診個案。

而於第四波疫情中，涉及地盤的初步確診及確診個案更上升至98宗，當中最大確診群組為於12月初，涉及日出康城9期及啟德協調道地盤的群組，至今已確診人數已達68人，日出康城9期地盤事後停工，900工人需檢測。另外將軍澳藍田隧道地盤，至今出現26宗確診，多名扎鐵工人染疫，約1400名工人需強制檢測。