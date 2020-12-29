2020回顧｜疫下困家無人傾訴　萬元養家兼買罩　工傷者暴瘦30磅

2020年全球面對新冠疫情的挑戰，絕大多數人的生活遭逢劇變。當中有一撮人生活已很困難，疫情下更為折磨，他們便是因工受傷的工人。用勞力養妻活兒的堂堂男兒阿智（化名），一場飛來橫禍令他餘生恐要撐杖而行，其情緒及精神繃緊，唯有向醫生社工傾訴或下樓散步放鬆才可緩解煩憂。然而，疫情下覆診四度延期、社工取消家訪，心理支援盡失；他為避疫而留家，卻因情緒失控令家庭關係緊張；而且四口家靠綜緩生活已「掹掹緊」，還要額外花錢買口罩。種種疫下問題令阿智身心俱疲，暴瘦30磅。可惜，工傷者的苦難不會隨疫情結束而消失，阿智盼社會多加關注工傷者權益。

三年前的一場意外，令原本高佻健碩、輕鬆搬抬重物的阿智（化名），如今要依賴拐杖，走路時步履蹣跚。（黃偉民攝）

三年前的一場意外，令原本高佻健碩、輕鬆搬抬重物的阿智（化名），如今要依賴拐杖，走路時步履蹣跚。他憶述事發當日正前往上班，這條路他走了不下百次，詎料意外往往難以預料，他竟在公司門前不幸跌倒，腰椎扁塌，動彈不得，要由擔架抬入醫院，起初連大小二便都不能自理，「痛到難以形容」。

疫情難見醫生社工 情緒受困體重跌30磅

壞消息接踵而來，醫生表明塌下的椎骨不可能恢復，理想情況下在五至七年時間可適應痛楚。阿智直言三年過去傷勢不曾好轉，反而頸、手、腰、腳四處均出現問題。另一方面，由於事發時他尚未「打卡」，公司不當是工傷，至今不曾賠償一分錢，「我有怨一樣嘢，由此至終都冇五份四，呢幾年一毫子都冇袋過。」自此勞資雙方對簿公堂，至今仍未有結果。

面對傷殘、官司等龐大壓力下，阿智的情緒和精神超出負荷，與家人偶生磨擦，疫情期間情況更為嚴重，曾向子女發脾氣，家庭關係現裂痕。（黃偉民攝）

面對傷殘、訴訟等龐大壓力下，阿智的情緒和精神超出負荷，與家人偶生磨擦。故當他情緒爆煲，瀕臨發脾氣的邊緣時，他便下樓放鬆一下，或見精神科醫生、心理醫生及社工傾訴。然而，疫情肆虐的2020年，心理醫生的覆診期由三月起四度延遲，社工暫停家訪，全家人因避疫而長期待在家中，「人留多咗向屋企，就會多咗拗撬，依一年根本就係困獸鬥」。內心的鬱結無從抒發，再加上年中收到數個壞消息，自己的體重急跌30磅，精神健康響起警號，「我嘅個案好難搵到人傾，人哋都唔識解決，只有醫生能理解。」最終隔了大半年，上月他才能見到心理醫生。

公司拒賠償零收入 還要買口罩

除了身心問題，阿智還要為家庭開支苦惱。原本月入三萬元的他，如今收入歸零，他耗盡積蓄苦苦撐過第一年後，第二年起只能申請綜緩，全家人靠綜緩及殘津維持基本開支，遇上疫情更要額外花錢買防疫用品，「一家四口8000、9000蚊夠啲咩？好彩仲有殘津，冇埋真係瞓街都似。衰啲講句，買口罩、買啲依家叫做必需品嘅嘢，你都使唔少錢啦。」

阿安（化名）兩年前工作期間遇事受傷，受疫情影響，公立醫院提供的物理治療服務由一周三次減為一次，其餘時間治療師只給予小冊子，教他自己做一些基本復健動作。（黃偉民攝）

疫下醫院服務減 工傷者覆診難

另一名工人阿安（化名）兩年前工作期間遇事受傷，年多前肩膊曾進行手術，惟結果不如理想，「睇好似有隻手，但做細節嘢、活動性嘅嘢就唔得。」現時只能學習與傷痛共同生活，預計明年需要再進行一次手術，希望有助恢復自理能力，但不可能完全康復。受疫情影響，公立醫院提供的物理治療服務由一周三次減為一次，其餘時間治療師只給予小冊子，教他自己做一些基本復健動作，惟沒有醫院器材的效果理想。即使去醫院覆診亦有擔心，始終是較為高危的地方。

兩人皆認同過去一年尤為難捱，但工傷者的苦況不會隨着疫情過去而好轉，阿安自言工傷者同樣是基層弱勢社群，常因看似健全而被人冷嘲熱諷指「牛高馬大唔做嘢」，更遭質疑「呃工傷」。他又指，即使日後傷勢好轉亦恐難尋新工作，認為僱主會用有色眼鏡看待應徵的工傷者，「死又死唔去，仲有少少空間可以生存，但空間真係好窄，日後條路真係好難行」，盼社會關注工傷者權益。