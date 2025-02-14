台中氣爆｜爆炸瞬間／聞到味怎自救 ？機電署+消防專家教你點保命

台中新光三越百貨公司（中港店）於13日中午發生氣爆，造成4死31傷，事件引起大眾對氣體洩露的關注。若於家中遇到氣體洩露情況，大家應該如何應對？不幸遇到氣爆，大家又能如何自救？對此，有消防專家教路，若要保命一定要緊記這「3招」，將傷害減到最低。



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日前（13日），台中新光三越百貨（中港店）發生氣爆意外，造成多人傷亡。據台灣《自由時報》報導，經過當地消防初步調查，爆炸可能是因石油氣爆炸而造成，有現場工人亦表示曾於事發前聞到石油氣氣味，但確切的氣體來源和事發原因，仍有待進一步釐清。

事件引起大眾關注對於處理氣體洩漏情況的手法，機電工程署網站就提醒，一旦氣體用戶於家中察覺有氣體洩漏情況，以下這6個「必做」和6個「必禁」的步驟和行為一定要謹記遵守！

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處理室內氣體洩露6大步驟：

1.弄熄所有明火

2.避免使用電話或開關任何電掣及電器用具

3.盡量打開所有門窗，讓氣體消散

4.如果情況許可，應立即關掉供氣管道於氣體錶上游的緊急控制閥（氣體錶總掣），以截斷氣體供應而石油氣瓶裝置則應拔掉連接石油氣瓶的調壓器，以截斷氣體供應

5.在漏氣情況嚴重或對有關情況不肯定時，立即離開有關單位並用手拍門通知鄰居緊急疏散。利用樓梯離開建築物，撥999通知消防處，以及致電氣體供應公司，通知緊急服務人員前來處理

6.讓氣體供應公司檢查所有室內氣體裝置包括爐具、石油氣瓶等，以確定安全後，方可恢復使用氣體。

氣體洩漏6大必禁止的行為：

1.不應吸煙或生火

2.不應使用電話或開關任何電掣及電器用具，以免即時產生火花，可能構成爆炸的危險

3.不應觸摸氣體用具，以免不慎啟動點火開關，可能構成爆炸的危險

4.不應在漏氣情況嚴重或對有關情況不肯定時，按動門鈴，通知鄰居緊急疏散

5.不應在未採取一切必要步驟以防止氣體再度外洩之前，重開氣體錶總掣

6.不應在氣體供應公司未檢查確定所有室內氣體裝置包括爐具、石油氣瓶等安全之前，再次使用氣體

但若果真的不幸遇到氣體爆炸，又可以如何自保？台灣消防設備專家宋郁德就教路「3招」指，不論大家遇到氣爆或是任何型態的爆炸，謹記第一時間就應立刻趴下臥倒，背向爆炸點，並用雙手保護頭部，以將受傷風險降至最低。於爆炸後盡快離開現場，以避免二次爆炸。而且離開時需要盡量保持冷靜，避開窗戶、柱子、玻璃等可能坍塌的物品、還有掩住口鼻以隔絕爆炸後的粉塵，降低身體高度、並快步離開。