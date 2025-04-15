CHIIKAWA海港城｜上午11時開賣20人9時許等入場　商場加強保安

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，約20名手持籌號的人士9時半前就排隊等入場。鑒於昨日（14日）近千人「打蛇餅」排籌造成混亂，商場今日加強保安，亦有大量警察巡邏。



CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，約20名手持籌號的人士9時半前就排隊等入場。鑒於昨日近千人「打蛇餅」排籌造成混亂，商場加強保安，亦有大量警察巡邏。（羅敏妍攝）

限定店於上午11時正式開售第二輪限量商品，上午9時許，近20人在海港城中庭側面近海邊的「指定排隊區」等候入場。排頭位人士拒絕受訪。

主辦方昨日下午4時11分，突然在Facebook發帖稱在下午4時後，於海港城對開設官方排隊區，引來近千人「打蛇餅」排隊，引起爭執混亂。今日（15日）開賣日保安明顯加強，亦有大量警員在商場內巡邏。

主辦方昨日下午4時11分，突在facebook發帖稱在下午4時後，於海港城對開設官方排隊區，引來近千人「打蛇餅」排隊，引起爭執混亂。今日（15日）開賣日保安明顯加強，亦有大量警員巡邏。（羅敏妍攝）

CHIIKAWA公仔有價有市，第二階段正式開售前，小紅書上已有人開帖「曬籌」，指自己成功取籌，聲稱可協助購買整套達摩公仔；亦有人明碼實價，當中一套3隻叫價更高達2,200元，比官方售價貴近5倍。

警方14日晚上8時22分接獲報案，指尖沙咀碼頭附近懷疑有人聘請黑工排隊買公仔。場面一度混亂，網民不忿黃牛黨排隊炒賣；大批網民湧到主辦方之一Niko-Niko專頁，怒斥安排不當。

直至有警員在14日深夜11時左右，於海港城門外近「五支旗桿」的排隊位置，手持大聲公向在場人士宣布：「排隊人士準備好證件，根據入場次序編號實名登記，之後可以離開，根據入場次序明天再回來。」在場人士才覺得安排較為合理。



一名女士被保安員趕走，即場哭鬧。(李家傑攝)

至15日凌晨零時半左右，有一名操普通話的女士，被在場保安人員驅趕離排隊位置。該名女士即場哭鬧，保安人員指「報警嘛，你要報警我而家咪幫你報警囉！」該名女子反駁「你有什麼理由不讓我排？」保安再指「你叫我幫你報警嘛，在場咁多人都聽到。」女子續道「我只想去洗手間嘛」保安人員已不想再理會「出去啦！你排完我都唔會俾飛你」。她手持一張疑似前往如廁的排隊券，並展示予保安員。而保安員則直言「地下大把啦」。隨後保安指向「私家地方」的牌，稱現場為私人地方，著她離開。

一名女士被保安員趕走，即場哭鬧。(李家傑攝)

最後在警員協助下，成功驅趕該名女子離開排隊位置。期間該名女子大叫「我已經排過兩次隊，為什麼不讓我排？為什麼、為什麼，我又沒有犯錯！」警員則一直稱「小心一點，唔好令自己受傷、唔好令其他人受傷」。該名女子最後坐在鐵欄外的跌坐地面痛哭，警員則在場守著。

一名女士被保安員趕走，即場哭鬧。(李家傑攝)

一名於凌晨零時左右成功「實名登記」的港人劉女士，離開時向《香港01》記者表示，她於昨日下午4時半左右到達，已經排「300尾」。她直言，其所屬的行數約有70人，但包括她亦只有3人為香港人，其他全部均疑為內地排隊黨。她聽到有人講述，根本不知道自己排隊買什麼，「聽到話買衫喎」。

而進行實名登記期間，她目擊前方有人未能出示證件，即場有爭拗但又不肯離開，一度混亂；而一名疑似「蛇頭」的人士則上前遞上證件。最終，該名排隊人士及懷疑蛇頭，均一併被趕走。劉女士引述知情人士指，蛇頭會將負責排隊人士的證件收起。

她指出，Chiikawa公仔在內地相當「炒得」，可比原價炒貴5、6倍，故有相當多排隊黨亦不足為奇。

一名女士被保安員趕走，即場哭鬧。最後跌坐地上。(李家傑攝)