CHIIKAWA海港城｜粉絲成功購買達摩系列　指主辦方已盡力籲勿責怪

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，約20名手持籌號的人士9時半前就到海港城外排隊等入場，正式開售前5分鐘，持籌人士開始進入商場排隊。達摩系列最為熱門，粉絲預計花費300至500元購入。對於如何看待主辦方的安排，粉絲認為：「人哋盡力咗，希望唔好咁責怪人哋。」



今早11時正式開賣第二輪經典公仔。（羅敏妍攝）

今早11時正，CHIIKAWA在港首間官方期間限定店正式發售第二輪經典公仔，現場已出現人龍，但秩序井然。有手持KKday預約券的排隊人士指，按照提示提早15分鐘到場，她得悉昨日排隊出現混亂場面，也一度擔心買不到心頭好。由於每人限買一套公仔，她打算購買達摩系列，預計花費300至500元。

王先生成功購買限定貨品達摩系列。（羅敏妍攝）

第二名付款的王先生亦是手持KKday預約券到場，購買了一套達摩系列，「專登嚟買……開心囉，搶到飛（預約券）已經好幸運」，他指第一輪公開發售時無法搶到預約券，幸好第二輪買預約券「好順利」，今日才買到限定貨品。昨日主辦方安排提早排隊，一度引起混亂，王先生坦言：「（主辦方安排）可能對於某啲人嚟講可能唔滿意……但人哋盡咗力，希望唔好咁責怪人哋。」

上午11時開賣 20人9時許等入場 商場加強保安

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，約20名手持籌號的人士9時半前就排隊等入場。鑒於昨日近千人「打蛇餅」排籌造成混亂，商場加強保安，亦有大量警察巡邏。（羅敏妍攝）

限定店於上午11時正式開售第二輪限量商品，上午9時許，近20人在海港城中庭側面近海邊的「指定排隊區」等候入場。排頭位人士拒絕受訪。今日（15日）開賣日保安明顯加強，亦有大量警員在商場內巡邏。

昨日近千人排隊 一度引起混亂

一名女士被保安員趕走，即場哭鬧。最後跌坐地上。(李家傑攝)