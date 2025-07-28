荃灣悅來酒店4屍命案｜男女死者家人乘私家車　分別前往殮房認屍

荃灣悅來酒店4屍命案，姓紀（37歲）男子昨日（27日）凌晨刀割妻子及兩名兒子頸部後墮樓身亡。今日男女死者家人，分別乘坐私家車，到富山公眾殮房認屍。女死者家人在車內低頭，神情肅穆。



荃灣悅來酒店4屍命案，姓紀（37歲）男子昨日（27日）凌晨刀割妻子及兩名兒子頸部後墮樓身亡。今日男女死者家人，分別乘搭私家車，到富山公眾殮房認屍。圖為男死者家人乘坐的私家車。（蔡正邦攝）

荃灣悅來酒店4屍命案，姓紀（37歲）男子昨日（27日）凌晨刀割妻子及兩名兒子頸部後墮樓身亡。今日男女死者家人，分別乘搭私家車，到富山公眾殮房認屍。圖為女死者家人。（蔡正邦攝）

警方昨晨4時45分接到報案，指一名37歲男子從荃灣悅來酒店高處墮下昏迷，受傷倒卧關門口街對開，警方及救護員到場將其送往仁濟醫院，他延至5時03分證實死亡。涉事房間窗戶敞開，相信男事主撬開窗後墮下。

警方到男子入住的酒店套房調查，發現房間反鎖，要剪斷防盜鏈入內。房間窗簾染有血漬，大廳梳化有一把24厘米長染血彎曲的廚刀。墮樓男子的36歲妻子倒臥大廳中間，兩名6歲和3歲兒子分別在套房內兩間睡房的牀上，3人頸部均有致命刀傷，5時27分在現場證實死亡。

案件發生在悅來酒店。（陳永武攝）

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專家：呼籲大眾不要再對事件作揣測

警方調查指死者沒有財政壓力，亦沒有工作問題，相信他深受情緒病困擾而釀成悲劇。

亞洲專業輔導及心理協會主席余鎮洋說，網絡傳播當事人的資訊及遺書等，充斥不同的揣測，「好似偵探上身」。他認為情緒悲劇與家庭悲劇的成因極為複雜，不能三言兩語解釋，呼籲大眾不要再對事件作揣測，除了對當事人並不公平，亦會加劇社會對情緒病患者的標籤，使病患者承受更多的焦慮和恐懼。

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求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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醫院管理局精神健康專線：24667350

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