宏福苑上樓｜宏仁閣畫家後代冀尋先人遺物：錢財就算唔燒都拎唔走
撰文：林子慰
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宏福苑7座受災大廈居民可分批上樓執拾，今日（23日）輪到宏仁閣、以及最先起火且受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶回家。自宏福苑落成已入住的宏仁閣居民李太稱，因配額不夠，未能上樓，由另外4位家人負責收拾。她表示最想拿的並非錢財，而是家中為數不少的先人遺物及相片，又說「最想搵到真相，究竟點發生，如何避免」。
自宏福苑落成已入住的居民李太與4名家人原居於宏仁閣8樓約40年，由於每戶最多4位居民上樓，李太今早只好在樓下等待。她表示，「都好希望（最後望一次屋企），不過我諗呢個世界就係咁，有限制」。
畫家後代冀尋回先人遺物
她又表示，最想尋回的並非錢財，而是先人留下的遺物。「（錢財）就算唔燒都拎唔走，你都唔知道拎去邊」。家中上一代出身名門，有人是畫家，遺留了不少文物及遺物，「但相信都拎唔到咁多，佢哋喺上邊都要揀」，最希望尋回能證明先人身份的物品。
被問未來對政府安排有什麼期望？李太表示，「最想搵到真相，究竟點發生，如何避免」，又說火災時不在香港，但看見電視上大火不斷焚燒宏福苑，感到十分心痛。
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