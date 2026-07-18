紅磡露宿婆婆遭欺凌｜被淋液拖行惹街坊憂心　警拘男疑犯下周提堂

紅磡觀音廟對開一名人稱「阿嬌」的露宿婆婆，屢次遭滋擾，包括淋潑液體。《香港01》更接獲讀者報料的影片，顯示本周三及周四（15及16日），婆婆分別遭人淋潑液體及強行拖離原位，兇徒疑為同一人。當區區議員及社會福利署今日（18日）再到場了解，並安排婆婆送院。



警方表示，已於今日下午在紅磡拘捕就案件拘捕一名29歲姓陳男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害。他已被暫控相關罪名，案件將於下周一（20日）上午在九龍城裁判法院提堂。



紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場。（羅日昇攝）

消息指，有人與事主素有積怨，事發當日，有人報稱認為事主影響市容，遂向她淋水。

警方指，於7月16日凌晨約零時30分，接獲一名途人報案，指一名女子在紅磡差館里1至5號對開，懷疑被人淋潑不明液體。人員接報到場，該名本地女子拒絕送院接受檢查及治理。案件列作「投訴滋擾」。

其後，警方今日（18日）上午約10時30分再接獲一名男子報案，指發現該名女子在觀音街10號對開遊蕩，腿部受傷，要求警方到場協助。人員接報到場，該名女子清醒被送往伊利沙伯醫院接受治理。

紅磡警區特遣隊人員經翻查大量閉路電視，包括銳眼計劃的閉路電視及進行情報分析後，今日下午4時57分在紅磡區拘捕一名29歲姓陳男子，涉嫌襲擊致造成身體傷害。調查顯示，被捕人涉嫌在7月15日晚上向該名女子淋潑不明液體，並於7月16日晚上強行拖走該女子。

該名被捕男子已被暫控相關罪名，案件將於7月20日上午在九龍城裁判法院提堂。案件交由九龍城警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。

▼7月15日晚上淋潑液體▼



網上流傳一名長居紅磡觀音廟對開的露宿老婦被人霸凌，淋潑液體。（Facebook 黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

一名身穿短褲的人士突然走到觀音廟前。（讀者提供影片截圖）

讀者Roy向《香港01》表示，自己在觀音廟附近店舖工作，阿嬌在上址露宿街頭多年，自己10多年已經向對方贈送食物和被子，「唔會畀錢佢，只會被道友搶走」，阿嬌以前活動自如，但近年不但有眼疾，而且行動不便，只會躺在上址，不會騷擾到其他人。

事件經傳媒報道後，Roy大感氣憤，於是翻查店內閉路電視，留意有否拍攝到事發經過，「點知真係影到」，於是提供給《香港01》，批評對方和阿嬌「無怨無仇」，卻向她施暴，希望警方早日將歹徒緝拿歸案。

▼7月16日晚上強行拖走▼



懷疑同一名歹徒強行將「阿嬌」婆婆拖離原位，不時停下相信休息，然後繼續拖走，甚至將她拖到路邊或附近垃圾桶旁邊，歷時大約6分鐘。（讀者提供影片截圖）

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懷疑歹徒走入差館里一棟住宅大廈。（讀者提供影片截圖）

Roy同時提供懷疑歹徒的照片，身穿綠色短袖上衣和藍色短褲，打扮比較年輕，和犯案者相似。（讀者提供圖片）

《香港01》早前報道，街坊表示，據悉「阿嬌」在紅磡區活動長達30年以上，過去與雙親居於紅磡邨；其後雙親離世，「阿嬌」亦曾入院一個月，出院後其公屋單位被房屋署收回，自此無家可歸，開始了長達6、7年的露宿生涯，長期在觀音廟附近一帶活動。觀音廟晚上聚集大批的士司機，有時司機賭馬贏錢，更會豪爽捐贈，「畀五百、一千咁畀佢，佢就慣咗喺嗰度，就索性喺度瞓囉」；其後她亦有「派財神」，以換取附近廟善信現金捐贈。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

「阿嬌」婆婆已經不止一次被滋擾。之前她已多次被淋潑「梘水，一次淋可樂同埋啤酒」，更被擲雞蛋。兇徒為一名居住在附近的年輕人，疑不滿「阿嬌」影響市容，經常作滋擾行為以趕她離開。

區內多名癮君子過往亦曾箍頸搶劫「阿嬌」，或向她索錢。街坊指，兇徒更向婆婆動手，強行拖離她原位，使她滿身瘀傷。街坊擔心已演變為肢體接觸，憂慮「你搞到有人命，咁點啊？」，婆婆人身安危受威脅；又指婆婆雖然時常獲一名「契仔」幫助，惟附近店舖晚上關門休息，無人知曉會發生什麼事。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有街坊透露，附近有街坊會協助照顧老婦、有人卻會向她索錢，相中男子有時亦會幫忙照顧。（羅日昇攝）

事發本周三（15日）晚上約11時許，有網民在社交平台發帖指出，在紅磡觀音廟附近，突然聽到一聲大叫，目擊一名年青人以一桶煙灰水「兜頭淋落佢（婆婆）身上」，其後施襲者逃離現場。帖主報警。警員及救護員到場了解後，曾勸喻婆婆送院檢查，但她拒絕接受治療，最後由救護員為她蓋上較厚毛氈保暖。

警方證實，於周四（16日）凌晨零時24分接獲報案，指發現一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。警員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院，將案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。7月17日記者走訪現場，見老婦仍然在場，有附近紙紮店負責人上前了解她的情況。（羅日昇攝）

有街坊向《香港01》記者透露，「阿嬌」婆婆過去已多次被人滋擾，曾遭淋潑「梘水，一次淋可樂同埋啤酒」，更被擲雞蛋。婆婆近月健康急速惡化，不僅疑因眼疾失明，更因長期蜷縮坐臥導致無法站立，甚至多次摸索至馬路，險象環生。附近街坊指，她現時已大小便失禁，生活無法自理，惟一直拒絕入院及接受安置，令街坊照顧壓力與日俱增。

社區組織協會（社協）社區組織幹事吳衞東接受《香港01》電話訪問表示，以往曾接觸過涉事婆婆，她已在該區露宿超過5年，但一向甚少與社工交流，只會以手勢表示是否需要物資，至今未透露個人背景，團隊將繼續嘗試接觸及跟進。他又指，無家者長期遭受污名化，過往曾發生露宿者被人淋水、掟煙頭甚至引發火警等事件。向熟睡、無力反抗的無家者施襲是「向弱者多踩一腳」，呼籲社會應多包容，政府亦應推行更多無家者友善政策。

據知婆婆昨日（17日）曾被送院。當區區議員今日（18日）在街頭亦再發現其身影，於是通知社工，婆婆其後由救護車送院治理。區議員亦促當局增加夜間外展服務、建立跨界別聯動機制，將「被動救援」轉為「主動保護弱勢」。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，服務隊曾就婆婆的個案進行多次外展關懷探訪；社署在得悉事件後，於今早聯同津助非政府機構營辦三隊露宿者綜合服務隊安排她入院檢查，並會繼續跟進其福利需要。