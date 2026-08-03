維港攝影檔｜配合政府推廣到無牌經營　留守檔主親剖「牌照之爭」

【維港攝影檔系列報道之二】維港攝影檔可謂尖沙咀海傍的「標誌」，數十年來無論有牌還是無牌，依舊是檔口植根；一支支腳架、一盞盞大燈、一張張照片，也是維港「景觀」之一。2023年，康文署取消發牌，至今所有攝影檔均屬無牌經營，卻仍有不少檔口試法留守。



翻查資料，康文署早於2001年開始為「即場攝影服務攤位」發牌，沙士後再加上自由行興起，當局更大力推廣。從無牌經營、到沙士後全力配合政府向世界宣揚「世界三大夜景」、再到新冠疫情後被取消牌照，「疫起疫落」，靠鏡頭糊口數十載，檔主親身剖白鋌而走險的原因，冀盼當局可重新發牌。



檔主黃先生指：「康文署單方面覺得無需要，就直接cut咗我哋個牌。」（梁偉權攝）

黃先生：手機及數碼相機普及 康文署單方面CUT牌

黃先生早於2000年開始，已在尖沙咀無牌擺檔。隨着政府推廣自由行和旅遊業，一做便26年。新冠疫情期間，攤檔曾被迫停業一段時間，當時一直與康文署及文化中心跟辦續牌手續。疫情過後，黃先生指當局單方面通知要「cut牌」，理由是出席率不足，加上手機與數碼相機普及，當局認為社會已不再需要傳統攝影檔。黃先生無奈道：「𠵱家手機呀、相機呀都好流行喇，佢哋（康文署）自己單方面覺得冇需要，就直接cut咗我哋個牌。」

黃先生慨嘆，默默堅守逾廿載，熬過新冠疫情最艱難的3年，期間尚未通關，根本沒有遊客，長時間開檔也毫無意義，因此無法滿足當局要求每天簽到的出席率規定，「我哋真係要搵食嘅，所以嗰段時間我哋真係冇開到檔；結果去到𠵱家，我哋就真係變成無牌經營。」黃先生續指，當時其實仍有部份人堅持開檔，可惜他們的努力最終得不到回報。

針對有網民在網上投訴拉客滋擾或阻街，黃先生懷疑是涉及由內地來港的獨行攝影人士，並非固定檔口，「可能會影響到我哋嘅聲譽囉。」

經營近30年的檔主陳小姐坦言，全盛時期有40多檔，如今已寥寥可數。（梁偉權攝）

陳小姐：由無牌做到有牌 係想我哋推廣維港咁靚嘅景色

陳小姐則與十多名拍檔，在尖沙咀經營攝影檔近30年。她指，2003年沙士後，政府為向全世界推廣「世界三大夜景」之一的維港，主動邀請原本無牌的他們，申請牌照進駐，詎料新冠疫情後，卻被當局單方面除牌。她憶述，全盛時期有40多檔，如今已寥寥可數。

「嗰時旅遊發展局點解會畀牌，叫我哋無牌做到有牌呢？係叫我哋幫手推廣香港呢個維港咁靚嘅景色，世界三大夜景吖嘛！」經歷無牌到有牌再被除牌，陳小姐稱後期當局表示願意重新發牌，卻將他們編配到一個根本影不到維港、形同「死位」的公廁旁。

由於新位置完全失去推廣維港旅遊的意義，更遭到大量客人抱怨，陳小姐與拍檔最終無奈拒絕接受該牌照，「根本嗰個位置係冇可能影到維港咁靚嘅景色。你呢度既然係推廣香港旅遊，點解唔畀返我哋真係正中嘅位置去繼續經營呢？」

對於滋擾問題，陳小姐強調攤檔一向明碼實價、價錢清晰，連海關突擊檢查都無問題；且拍攝流程皆是先讓客人挑選滿意才沖印。她直言，有部分不合理投訴就如同「吃完東星斑才嫌貴開低價」一樣，屬於無理取鬧：「例如我百幾蚊一張相，我成本都幾十蚊啦，你就話哎呀我40蚊畀你得唔得呀，咁樣呢個係一個無理嘅取鬧。」

陳小姐續稱，希望政府若重新發牌，必須安排在能拍到整個維多利亞港景色的位置，而非角落死位及廁所位；若不發牌，也期望能容許他們的小檔口繼續留在原處經營。

陳小姐希望政府若重新發牌，安排在能拍到整個維多利亞港景色的位置，而非角落死位及廁所位；若不發牌，也期望能容許他們的小檔口繼續留在原處經營。（梁偉權攝）

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