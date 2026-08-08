黃大仙上邨血案︱招國偉：噪音投訴門檻高　房署准調遷屬正面回應

黃大仙上邨昭善樓今日（8日）發生鄰里慘劇，46歲男子疑因噪音問題，斬傷住在樓上的25歲男鄰居後墮樓身亡，事件引起公屋噪音滋擾問題的關注。公屋聯會總幹事招國偉接受《香港01》訪問指，由於噪音滋擾難以量化，「聲音摸唔到、睇唔到」，而且每人敏感度不同，因此噪音投訴要達到「成立」的門檻相對較高。但他認為，今次案件中房屋署已批准投訴者調遷，某程度上代表該署已經「正面回應緊呢個個案」。



現場為黃大仙上邨平台的昭善樓，一名男子倒臥在大廈對開地面。（黃偉民攝）

公屋聯會總幹事招國偉表示，房屋署轄下公共屋邨設有「扣分制」，就噪音滋擾投訴，房屋署職員有既定處理程序。署方會安排認可人員到場確認噪音，需要兩名房屋署職員同時聽到有關噪音，才會確認個案成立並進行扣分。

根據資料，房屋署於2023年至2025年共接獲約1.9萬宗公屋租戶滋擾鄰居投訴，其中約1.1萬宗涉及噪音滋擾。招國偉指出，噪音滋擾的判斷存在一定難度，因為噪音影響因人而異，每個人的敏感程度不同。他形容，「聲音你係摸唔到、睇唔到」，不像雜物堆積或高空擲物等可以透過肉眼確認的問題。因此，噪音投訴要達到「成立」的門檻相對較高，相關統計數字未必完全反映實際上有多少住戶受到噪音困擾。

他稱，最常見的噪音投訴主要來自樓上住戶製造的聲音，例如拉動椅子、敲打物件等；亦有住戶投訴隔壁單位賭博的聲音，例如打麻雀等活動。

事主送院時清醒，但血流滿面，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。（翁鈺輝攝）

至於如果住戶已被扣分，但鄰居仍然受到嚴重滋擾，招國偉表示，屋邨經理可以視乎屋邨內的資源及單位供應情況，研究是否能夠安排邨內調遷。如果有合適單位可以安排，邨內調遷的機會便會大幅提高，對於已經受到嚴重滋擾的住戶而言，可以是其中一個處理方法。

房屋署表示，早前將個案轉介予社署作出跟進及評估，獲得該署推薦後，已於本年6月批准涉事單位住戶的邨內調遷申請，並正等候合適單位編配。招認為，既然房屋署已批准調遷，某程度上代表房屋署已經「正面回應緊呢個個案，佢有遷搬嘅需要」。

公屋聯會總幹事招國偉指，噪音投訴要達到「成立」的門檻相對較高。（資料圖片｜夏家朗攝）

記者下午重返現場，進行訪問期間，遇襲者居所傳出狗吠聲。招國偉指，一般公屋住戶是不可以養狗，但部分特殊情況除外，例如導盲犬或獲認可的陪伴犬隻。相關犬隻需要符合房屋署的規定，部分獲准飼養的狗隻亦會植入晶片，以便識別及確認其獲房屋署認可。但就一般情況而言，出租公屋、居者有其屋及租置單位等，均受到相關公契及規定限制，並非一般住戶可以養狗。

房屋署回覆《香港01》查詢時則指出，施襲者生前曾向屋邨辦事處投訴，指上層單位的狗隻發出噪音。其上層單位的戶主獲房屋署批准在單位內飼養伴侶犬。辦事處接獲投訴後，每次均即時跟進，包括派員進行多次突擊巡查等，均未有聽到狗吠聲或發現噪音滋擾情況，亦未曾接獲其他鄰近住戶作類似投訴。

房署指，涉事單位戶主獲房屋署批准在單位內飼養伴侶犬。（梁偉權攝）

招國偉認為，今次事件亦值得關注社區精神健康支援。他指出，不少有精神健康需要的人，在病情及情況許可下，會返回社區及公屋居住，未必需要入住院舍，因此社區內的社工跟進及支援尤其重要。

他認為，今次事件值得檢視相關個案的跟進工作有否可以做得更多，並應進一步思考如何加強社區支援及預防機制，盡量避免同類事件再次發生。

社會福利署回覆查詢稱，社工已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據悉，兩個家庭以往並非社署跟進個案。

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

警方在今日記者會上表示，早上7時19分，警方接獲保安報案，指電梯內有一名男子向另一名男子揮刀。人員到場於電梯內發現一名受傷男子坐在地下，他身上有刀傷和流血，仍然清醒可以說出自己地址，以及疑兇是他樓下住戶。傷者隨即被送到伊利沙伯醫院搶救。

其後保安員發現疑兇倒臥在昭善樓對開，相信他由高處墮下，已經沒有生命跡象。警方翻看閉路電視錄影，可見傷者入𨋢約20秒後，疑兇於另一層進入，拿出疑似菜刀物體施襲，集中傷者的上半身和頭部；傷者傷勢有待醫療報告了解。兇徒行兇後離開電梯返回住所。警方在該樓層電梯和單位也發現血跡，單位無人應門。消防破門進入，見窗戶打開，地下有一對染血波鞋、廚房有一把染血菜刀；進一步搜查下，在枱上檢獲東九龍精神分科覆診紙，相信屬於死者。

黃大仙警區助理指揮官（刑事）警司林耀（左）及黃大仙警區總督察（刑事）鄒振邦（右）交代案情。警方相信是一宗有預謀的案件，閉路電視拍得行兇者將刀放入購物袋（黃偉民攝）

▼ 25歲姓林男子浴血倒在黃大仙上邨昭善樓的電梯內



▼ 46歲姓劉男子倒斃黃大仙上邨昭善樓對開地面



一名男子被保安發現倒臥地面，救護員到場證實他當場不治。（黃偉民攝）

警員檢視死者遺體。（黃偉民攝）

現場可見有一部電梯被圍封。（黃偉民攝）

探員陸續到場調查。（黃偉民攝）

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