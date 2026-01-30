公屋滋擾投訴3年1.9萬宗　屯門寶田邨最多　將軍澳葵青多屋邨上榜

【公屋扣分制】公共屋邨設有扣分制， 以處理租戶不當行為，從而營造舒適居住環境。房屋局早前書面答覆立法會議員提問，披露2023至2025年房屋署共收到約1.9萬宗公屋租戶滋擾鄰居的投訴，而當中僅11宗個案被終止租約。2025年接獲最多滋擾投訴的10個屋邨中，屯門寶田邨錄270宗最多，此外西貢區有3個屋邨上榜，葵青、觀塘亦分別有2個屋邨打入前10名。



房屋署接獲公屋租戶滋擾鄰居投訴數目

現時公屋扣分制涵蓋30項不當行為，違規者按行為嚴重性會被扣3、5、7或15分，租戶如在兩年內被扣分數累計達16分，會被終止租約。局方披露，房屋署於2023至2025年共接獲約19,000宗公屋租戶滋擾鄰居投訴，平均每年約6,300宗，佔210萬公屋人口約0.3%。

上述個案當中，噪音滋擾約有11,000宗、冷氣機滴水約3,000宗、單位積存垃圾約70宗。3年間有11宗個案因違反滋擾相關扣分制項目或租約條款而被終止租約。

公共屋邨設有扣分制， 以處理租戶不當行為，從而為住戶營造舒適居住環境。（資料圖片）

2025年接獲最多滋擾投訴前10名公共屋邨

房委會資料中亦列出2025年接獲最多滋擾鄰居投訴的10個屋邨，屯門寶田邨錄270宗最多，個案數目佔屋邨人口百分比約2.9%。其次是青衣長青邨（180宗）及觀塘秀茂坪邨（170宗）。西貢區有3個屋邨上榜成為各區之最，包括厚德邨、健明邨、尚德邨，均位於將軍澳新市鎮區域。

2025年公共屋邨接獲滋擾查詢和投訴個案（最多個案屋邨第1至5名） 地區 公共屋邨 個案數目 佔屋邨人口百分比 屯門區 寶田邨 270 2.90% 葵青區 長青邨 180 1.13% 觀塘區 秀茂坪邨 170 0.51% 觀塘區 油麗邨 150 0.71% 西貢區 厚德邨 140 1.21% 數據來源：立法會文件