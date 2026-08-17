元朗狗咬狗｜大狗疑上月同地點乘涼被漁護接走　毛守：八九成係佢

元朗YOHO今午（17日）發生恐怖「狗咬狗」事故，一隻重達60公斤的大型犬，在20分鐘內分別咬死一隻17歲迷你貴婦狗和一隻4歲比熊犬。據了解，上月10日，一隻大型犬亦在YOHO商場門外，伏地「乘涼」時，被漁護署人員接走，不少網民懷疑牠正是今日涉案的大狗。當日前往救援的保護動物組織「毛守救援」負責人Kent，接受《香港01》訪問時認為，「八九成係佢」。



一隻大型犬7月獨自在元朗YOHO乘涼，被漁護署接走。不少網民懷疑牠正是今次咬死兩隻細狗的「兇手」。（Threads截圖）

Kent指出，涉事狗隻估計為唐狗混名種狗，約7至8歲。他指出，上月他接獲通知，指YOHO對開有一隻狗被漁護接走，惟恐會被人道處理，故立即前往現場了解情況，但狗狗已經被署方接走了。Kent立即向漁護署了解，希望可「救狗」，但署方指該狗有主人，遂交由主人處理。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

Kent憶述，他每日致電漁護署了解情況，直至第4日署方回覆指，該隻狗已被主人領回。他認為：「4日先接返隻狗走，會有幾照顧?」估計該狗於元朗區被人放養。不過，由於涉及私隱問題，署方未有向他透露狗狗的主人是誰，故亦未能百分百確定7月被捕走的狗，與今次是否同一隻狗。但依據今日涉事的大狗照片所見，其體型大小、皮膚顏色、以及出沒地點所見，「八九成係佢」。

他直言，無論大小狗隻都不宜放養，尤其是大狗。大狗攻擊力強，但有時候某些狗對人類沒有威脅性：「你睇今次啲人點扯走佢，佢都無咬人」，惟對其他小動物或小型狗，就會主動攻擊：「係佢哋嘅DNA，佢唔知唔應該咬死小動物」。因此，他建議主人即使在狗公園內，也要為大狗繫繩。