打鼓嶺狗咬死人｜混種犬特徵模糊成執法漏洞　獸醫倡養大狗須受訓

打鼓嶺坪洋村一間寵物酒店，昨日（20日）發生狗咬死人慘劇。獸醫黎昌生接受訪問時表示，格鬥犬具備生死搏鬥本能與強大咬合力，即使絕育亦難改攻擊性；當被置於陌生封閉空間時更易觸發「Cage Guarding（護籠防衛）」而發狂襲擊。機構及診所處理高危犬隻須多人合作，善用藥物鎮靜及觀察動物肢體語言。他估計，不法分子利用幼犬外觀難辨、或混種血統虛報品種規避海關，多隱匿於新界村屋飼養格鬥犬。



黎指，本港缺乏如外國 Dog Club 的買家資格審查，令無經驗者易貿然購入高危犬隻，飼養前「 100%係要有經驗訓練狗隻嘅人先至好養」他又比喻，「揸車要考牌，犬隻如同武器」，故建議養特定品種，如大型犬隻等亦應規範。



黎昌生指，揸車要考牌，犬隻如同武器，養特定品種亦應規範。（資料圖片）

格鬥犬有生死搏鬥本能 已絕育亦不會影響攻擊行為

格鬥犬與一般犬隻存在差異，獸醫黎昌生指出，格鬥犬在繁殖基因過程中，咬合力更厲害，性格亦「幾 aggressive（具攻擊性）」。這類犬隻最初多被用於狩獵或鬥狗競技，必須在生死搏鬥中，懂得在採取最有效、最大殺傷力的攻擊方式。甚至在生理結構上，格鬥犬頭骨與口腔肌肉構造相當豐富，頭頂肌肉組織發達至呈塊狀突起，而非一般犬隻較平坦的頭骨外觀。

至於針對絕育狀態與年齡會否影響犬隻的攻擊行為？黎昌生指，兩者並非決定因素，攻擊行為與品種及訓練有關 。絕育雖然有助於輕微改善行為問題，未絕育的犬隻因繁殖相關的衝動，例如較具強烈的地盤意識即使完成絕育，犬隻同樣可能出現「霸地頭」意識。

今次咬死人的混種比特鬥牛㹴或混種美國惡霸犬「太陽」。（Threads）

揸車要考牌 犬隻如同武器 獸醫建議應設規範

黎昌生指出，無論是否屬於禁止飼養的格鬥犬，或是德國牧羊犬（狼狗）、哈士奇（雪橇）、洛威拿，飼養前「 100% 係要有經驗訓練狗隻嘅人先至好養」。海外有許多國家，飼養此類大型或特定品種犬隻都會設置Dog Club（協會）嚴格把關，推廣繁殖時，若缺乏相關養犬或訓練經驗的買家主動尋求購買，協會或會直接拒絕出售。相較之下，香港市場往往「以錢為主」，不少無經驗的市民純粹「以為得意」便貿然購買。他又比喻，駕駛車輛需要考取執照，而飼養具危險性或大型犬隻，政府應考慮設立相應的資格規範。

狗隻如對人造成傷害 獸醫：飼主責任

被問道對人類造成嚴重傷害，或致命的犬隻，評估安樂死標準時。黎昌生認為，犬隻具備強大殺傷力，其性質如同武器，與「持槍犯法」相同，發生意外時，法律首要追究的是飼主或管有人的責任。惟事件發生於竉物酒店，既然機構選擇接收此類高危犬隻，場地負責人亦有責任。「事實上，如果危險到咁樣嘅，人道毀滅係合理」，慈善團體或收容機構在處置危險犬隻時，亦須考量資源的合理分配，「單為了一隻狗，嗰啲資源可以救二十隻狗嘅」，要做出務實的理性抉擇。

單位內有一處大草坪。（黃偉民攝）

困陌生環境溫馴犬亦會發狂 需訓練閱讀肢體語言

事件中死者在草地餵完狗隻後，打算把牠放入旁邊狗籠，狗隻不願返入籠中並襲擊死者。黎昌生表示，當犬隻被置於陌生或封閉的環境，會出現「Cage Guarding」（護籠防衛），即是被困狹小空間擠逼，同時「佢已經走唔到」，可能無咬人紀錄的犬隻都會轉向攻擊。因此在寵物酒店或訓練場所等環境，將犬隻放置於陌生室內空間並進行進出籠操作，是十分危險。

若竉物酒店或獸醫診所接收有關品種犬隻，黎醫生指診所人員均需接受專業訓練，很多咬傷事件往預料不到，「前一分鐘好 Friendly（友善），另外一分鐘咬你」，因此要訓練工作人員學懂觀察閱讀動物的 Body Language（肢體語言），預判其下一步行為，亦可使用藥物鎮靜狗隻，診所亦可為狗隻套上「燈罩」（喇叭罩）或口罩等。

處理高危格鬥犬需多人應對 可聯絡動物行為學家

他指，維護現場所有人員安全是診所的首要考量。若評估現場是危險，獸醫可拒絕即時醫療，絕不貿然冒險，或會開事前口服鎮靜藥物，請飼主在就診前先給予犬隻服用；若情況極端，即使犬隻「要落好多藥，嚟到混混沌沌昏，都仲係危險嘅」則考慮打多枝針，方能順利完成檢查或治療。面對犬隻處於籠內時，直接伸手進去是一個極度危險的舉動。員工應永遠保持懷疑，只要發現異狀，就絕不會貿然伸手入籠。改用安全工具捕捉，或請飼主返回現場協助。

面對具攻擊性的格鬥犬或危險犬隻，單憑一人處理絕對不夠，至少需要兩人以上，甚至更多人力共同應對。任何機構在接收這類犬隻時，須事先評估其危險程度並採取相應措施。若訓練機構或竉物酒店評估情況過於危險，其實可以聯絡專業的動物行為學家（ Behaviorist），在訓練過程中開設藥物輔助平靜犬隻。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

格鬥犬或違規走私入港 違規飼養多發生在新界偏遠地區

政府早於2000年立例《危險狗隻規例》，禁止繁育4種格鬥狗隻，且理論上香港現已禁止進口此類犬隻。惟黎根據觀察，指「香港好多傻人養」，診所至今亦曾會接到飼主帶比特犬前來就診，他估計有不法分子直接從中國內地走私偷運入境；第二則是在犬隻幼年時期從國外進口時，利用幼犬外觀不易辨識的特點，以申報虛假品種的方式規避海關檢查。不過，若犬隻屬於混種（Mixture）或帶有其他血統，外觀特徵便極難明確辨認，亦成為法律執行與品種類別認定上的漏洞。

他指，飼養此類犬隻本身已屬違法，而且格鬥犬體型龐大，必須出門活動，此類犬隻大多集中在元朗或新界村屋等偏遠或空間較大的環境，飼主較容易將犬隻隱匿飼養。

街頭遭遇危險犬隻：急救避眼神與及手執物件阻擋

黎昌生直言，曾遇過非常危險的情況，一隻杜賓犬（都柏文）在診所周圍及戶外環境四處狂奔，飼主完全無法控制牠，需要報警處理。

若市民在街頭不幸遭遇格鬥犬攻擊時，謹記避免眼神接觸，直視犬隻眼睛會被其視為挑釁或領域威脅（Territorial），應將視線移開再「慢慢後退」；黎又建議，應阻斷視線（Break line of sight）「唔好畀佢見到你」，例如匿藏在樹木後，手邊若有長棍、椅子就舉起，「起碼畀你少少時間阻擋佢」。遭受襲擊時，亦情願選擇讓四肢被咬，絕不能讓頸部受創，若能保持冷靜，可將隨身的物件遞向犬隻咬住，以轉移其注意力。