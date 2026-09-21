元朗疑狗咬死人｜警聯漁護捉3流浪唐狗　無人機航拍動物蹤跡

本港再有人疑遭狗隻襲擊死亡。昨日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方指27歲女死者，騎乘共享單車時曾被3隻狗追趕。她頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間亦發現有野豬及流浪狗出沒。



漁農自然護理署及警方昨晚（20日）約11時開始於壆圍南路一帶展開聯合行動捕捉無人看管狗隻。警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護署的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。



警方提到，會持續協助漁護署，將按風險評估於包括壆圍南路一帶的鄉郊路段展開巡邏，跟進流浪動物滋擾風險。



漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥博士（左）及元朗警區署理總警司王家強（右）講述聯合行動。（李家傑攝）

元朗警區署理總警司王家強講述行動，指警方派出元朗警區刑事部、軍裝無人機隊、新界北快速應變部隊及新界北衝鋒隊，並聯同漁護署動物管理隊在壆圍南路及附近的郊野地區展開搜索及捕捉行動，務求捕捉有襲擊風險的流浪犬隻及動物，以保障行人及單車人士的人身安全。

行動中警方利用無人機，於南生圍一帶偏僻小路、灌木叢同渠務設施周邊進行空中巡邏，利用航拍畫面搜尋流浪犬隻或可疑動物蹤跡，實時將影像傳送予地面指揮警員，減低警員可能進入高風險區域。最後聯同漁護署動物管理隊完成了大規模搜查，成功捕捉了3隻成年唐狗，會交由漁護署人員帶回中心作進一步檢驗。

王家強指，未來警方將會協助漁護署跟進流浪動物滋擾的風險，警方在行動中記錄了多處懷疑有流浪動物出沒的地點，將按風險評估持續在包括壆圍南路一帶的鄉郊路段巡邏，如發現有流浪犬隻或其他動物對公眾構成危險，會即時通知漁護署即時採取適當的管制行動。元朗警區的重案組亦會繼續追查案件，以還原事件的真相。

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥博士指，該3隻被捕捉的成年唐狗會被帶回動物管理中心，作進一步扣留及觀察，署方會檢查狗隻體內是否植有晶片，若有資料將聯絡狗主跟進調查。至於被捕的3隻唐狗是否直接涉案，則需作進一步調查。

被問及市民如遇到流浪狗追趕應如何處理，葉博士建議市民應盡量保持冷靜，切勿直視狗隻眼睛，並慢慢後退或繞道離開。