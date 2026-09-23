運動飲品「尖叫」疑現針孔｜農夫山泉港總代理：密切跟進調查進展

黃大仙斧山道運動場，昨日（22日）發生運動飲品疑現針孔事件。瑪利諾中學舉行陸運會期間，有校外人士在場外免費派發「尖叫」品牌運動飲品。多名學生飲用後感到身體不適，16人需送院治理。



農夫山泉香港總代理建華集團今日（23日）回覆《香港01》查詢指，警方現正調查有關事件，集團會密切跟進調查進展，並在獲悉警方進一步消息後，適時公布。



觀塘一中學在斧山道運動場舉行運動會期間，場外有人免費派發品牌為「尖叫」的運動飲品，有學生發現飲品包裝上疑有針孔，大批探員接報到場調查及蒐證。（林振華攝）

昨日疑有學生飲用相關飲品後不適，大批探員趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物，部份樽內仍有飲料，部份則只剩空樽；另有探員進入運動場內了解事件。據知派發飲品位置位於永定道，距離運動場一小段距離。有學校職員透露，相關飲品是在運動場外派發，並非由學校安排；校方正向學生了解事件，並會協助警方調查。

觀塘翠屏邨的便利店售賣「尖叫」運動飲品，樽身沒有異樣。（梁偉權攝）

食物環境衞生署回覆《香港01》查詢時表示，雖然暫沒有收到相關的食物投訴或集體食物中毒的通報，但已主動聯絡相關部門了解事件，食環署會按調查需要作出配合。

食環署食物安全中心亦會主動加強巡視零售點，並建議市民在購買或收取預先包裝食品和飲品時，要留意包裝是否完整。市民應從持牌和信譽良好的店鋪選購食物和飲品，留意異常氣味或外觀，如發現包裝有被破壞的跡象，例如封口破損或包裝受損，應停止使用並向零售商、食環署和其他相關部門報告。