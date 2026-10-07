富泰邨女童拎啤酒｜陳文宜：難憑片段判斷　須續關注父母教養方法

網上流傳一段長近4分鐘影片，片中顯示一名穿校服女童吃力地手持兩大袋啤酒，破爛書包亦裝有兩罐啤酒，在富泰邨內辛苦緩慢行走。影片引起關注，校方也曾在社交媒體回應事件。立法會社福界議員陳文宜指街坊關注事件屬好事，惟暫無詳盡資料，難以界定事件，介入的角色及程度則需要專業判斷，目前不敢單憑一宗事件妄下判斷，但認為需持續跟進女童情況、其父母教養的態度及方式等。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

立法會社福界議員陳文宜表示，相關影片反映街坊關注屬正常，亦是好事，「如果大家見到呢個情況漠不關心，都唔係件好事。」

她說今午看新聞知悉學校及社工有介入，認為有需要持續跟進，但因暫無詳盡資料，難以界定事件，「但整體見到個細路拎住兩大袋，力所能及都唔係咁樣嘅情況底下，呢個真係要喺Parenting（親職教育）度要睇睇。」

問到社署保護兒童課是否需主動介入，她認為介入的角色及程度，是需要專業判斷，不敢單憑一宗事件妄下判斷。

陳文宜指，目前首要是學校評估，因兒童身心情況可在校內不同地方反映，包括學業、與其他同學相處等，「大家就咁喺網上、一刻片段其實未必即時評估得到。」

涉事家庭為再婚家庭，申領綜緩，女童母親曾酗酒、正在戒酒，今早曾向記者表示三名子女有不同特殊教育需要，但區內無足夠支援。陳文宜表示，專業判斷需考慮一籃子因素，家人有不良習慣、提到沒有足夠服務等，其實是釋放尋求協助的訊號，如有社工介入，需要確定服務到位。

立法會社福界議員陳文宜。(黃寶瑩攝）

植潔鈴倡加強家長教育 「源頭預防」樹立正確護兒觀念

立法會港島東議員植潔鈴表示，加強家長教育，界定保護與分擔界線是重要的一環。即使孩子懂事、出於孝順自願幫忙，成年人亦有責任作出合理判斷，避免讓年幼孩童承擔超出其年齡與體能負荷的重擔。除了制度上的舉報機制，加強家長教育、從「源頭預防」樹立正確的護兒觀念同樣關鍵。

她指，今次事件反映市民具「見疑即報」的警覺性，見到小朋友可能面對不合理負擔或潛在風險時，不再視為「人哋家事」，即不再是「各家自掃門前雪」的心態，而是主動發聲、迅速通報。她又指，跨部門與地區協作迅速而到位，是保護兒童安全網的重要體現，並讚揚校方、警方、社工及地區人士在接獲消息後，及時上門了解。

她強調，兒童健康成長不止在於個人或家庭，而是需要社區與家庭攜手合作，更需要制度的保障，未來會繼續推動完善家庭支援與保護兒童的措施。