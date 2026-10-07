新型撞車碰瓷黨｜警近一個月再拘17人　一人先後索償12次涉$364萬

坊間今年初流傳新型撞車碰瓷黨，有司機在交通事故發生一段時間後，疑被人無理索取高額賠償，並指多宗同類案件均涉及同一間律師行和同一名醫生，質疑是「集團式」敲詐。



警方今日（10月7日）表示，商業罪案調查科人員於9月9日至10月6日採取新一輪拘捕行動，在全港多區以涉嫌「詐騙」，拘捕17名交通意外民事索償申索人，涉嫌作出63宗交通意外民事索償，總金額達2,500萬元。其中一名被捕人先後作出12宗索償，涉及總額約364萬港元。行動中，人員檢獲一批文件及手提電話。



警方調查新型撞車碰瓷黨相關案件，2月9日搜查旺角一間律師行，檢走多箱證物。（資料圖片/戴慧豐攝）

警方指，自今年1月起，持續接獲相關機構、多間保險公司及市民舉報，指有人在交通意外民事索償中作出詐騙行為，至今已收到累積達669宗懷疑個案，涉及總索償金額高達1.37億港元。初步調查估計有461宗案件與同一間律師樓有關連。

警方自2月至10月，共執行4次執法行動，累計拘捕55人。其中3人已被起訴，罪名包括「欺詐」、「企圖欺詐」及「妨礙司法公正」。其餘52名被捕人已獲准保釋候查，須於10月中旬至11月中旬向警方報到。警方會繼續全方位打擊「新型碰瓷黨」詐騙案。

警方調查新型撞車碰瓷黨相關案件，2月9日搜查旺角一間律師行，檢走多箱證物。（資料圖片/戴慧豐攝）

翻查資料，警方早前已就相關案件，落案起訴一對分別任職司機和註冊護士的夫婦，涉及欺詐及妨礙司法公正等20罪。案件於6月25日提堂時，兩名被告均未有現身，法庭遂頒下拘捕令。