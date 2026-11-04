屯門食肆3隻老鼠龐大敏捷 目擊者驚呼：跳上枱望住我兜飯｜有片
撰文：凌逸德
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本港多處地方出現老鼠，連食肆都「淪陷」。有網民昨日（本周二/11月3日）上午11時許在Threads表示，光顧屯門屯利街1號一間商場內的泰式食肆，食到一半，總共「有3隻老鼠日光日白餐廳跑嚟跑去，仲跳埋上枱勁猖狂」，牠們「走出嚟係咁望住我兜飯」，其他食客同樣直擊事件，「成間舖啲客嚇到跑走晒」，職員只能要求「大家去拎碟飯去舊舖食」。帖主形容「唔使啦多謝，以後都唔敢食㗎啦」，同時苦笑「可以同主廚合照，少少緊張添」，相信是引述動畫《五星級大鼠》（Ratatouille）。
根據帖主上載的影片，老鼠在天花板喉管爬來爬去，體型龐大，身手敏捷。
許多網民表示「諗起《五星級大鼠 》，你去廚房望吓係咪有隻老鼠幫你煮緊飯」、「其實香港18區入夜都多老鼠，但今年好似多咗，連日頭都出現」、「成個香港都係鼠城」。
本港多區包括大角咀櫻桃街、葵涌大隴街、紅磡黃埔街、港鐵葵芳站，以及青衣城食肆等地方，上月起先後被發現有鼠蹤，引來外界關注。
▼青衣城食肆▼
▼紅磡黃埔街後巷▼
▼葵涌大隴街休憩花園下方斜坡▼
▼港鐵葵芳站▼
▼觀塘區▼
▼大角咀櫻桃街公園▼