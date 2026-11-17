韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，今日（17日）香港站迎來尾場，繼前日（15日）便衣警員放蛇拘捕「黃牛黨」後，警方今日再在啟德體育園一帶展開連串打擊「黃牛票」行動。



牛頭角分區便衣警員拘捕一名女子，她涉嫌以高於門票面值的價格，兜售今晚演唱會的兩張門票。警方表示，主辦方在接報後已將涉案門票作廢。



牛頭角分區便衣警員拘捕一名女子，該女子涉嫌以高於門票面值的價格兜售當晚演唱會的兩張門票，而主辦方在接報後已將涉案門票作廢處理。（警方Facebook）

警方強調，會持續加強執法行動打擊「黃牛票」活動，並呼籲市民透過正規渠道購票，避免助長炒作行為或因購買無效門票而遭受損失。

記者連日放蛇 原價899元門票炒高近一倍至倍半

首場演唱會於上周五（13日）舉行，開場後約10分鐘，啟德主場館外有10多名疑似「黃牛黨」的人士，手持一疊疊門票兜搭途人。記者喬裝歌迷問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2,399元門票則賣3,000元，即愈低價門票反而差價更高。

11月13日，啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

演唱會開場後黃牛黨仍拒劈價 稱「前面有賺拉勻」

翌日（14日）第二場演唱會，「黃牛」繼續成群出沒於上址。有未能購票的女粉絲則蜂擁而上問價，並爽快取出電話「掃碼」支付。據悉，有關門票原價899元，被抬價至1,600元；2,099元的門票則被炒至3,000元。記者再度放蛇，嘗試與炒家講價，惟對方態度強硬，揚言「前面有賺拉勻」，拒為散貨輕易劈價。

11月14日，不少未能購票的女粉絲蜂擁而上圍著「黃牛」。（梁偉權攝）

男子萬元購6票全為偽造 扮再買飛報警拉賣家

周日（15日）舉行第3場時，一名姓李（54歲）男子向另一名男子以1萬元購入6張演唱會門票，並在昨日（15日）晚上6時於啟德主場館與對方交收，期間李男懷疑門票有問題，並即場向主場館職員確認，揭發有人兜售假門票。據知李男不忿受騙，遂聯絡賣家表示想再買門票，到會面時即報警求助。

警方接報到場，相信一名姓梁（34歲）的男子曾向男事主出售6張虛假演唱會門票。梁男涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第3隊跟進。

同日，牛頭角分區便衣警員在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。主辦方在接報後已將涉案門票作廢。

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款2,000港元。