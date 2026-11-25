前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao）昨日（24日）在社交媒體表示，當日早上乘搭UO625回香港時將袋放在行李架上，事後發現首飾盒及手錶被盜。



《香港01》聯絡到濱崎真緒的經理人Yami，他憶述事件稱，他與濱崎真緒同行，登機後他將行李放置在行李架上。首飾盒內有8項首飾，包括4隻鑽石戒指、3隻Chrome Hearts戒指及頸鏈，與及一隻自家品牌的手錶，全部不翼而飛，估計共值約15萬港元。《香港01》正就事件向警方及航空公司查詢。



濱崎真緒坐香港快運遇「機艙老鼠」 手錶首飾盒被偷去心知難尋回

Yami表示，昨日他與濱崎真緒由東京乘搭UO625返港，當時Yami將行李放置在行李架上，途中二人均熟睡，抵港回家後才發現物品遭偷去。Yami嘆道：「平時都係會擺凳底，一擺行李架就出事。」

他提到行李中4隻鑽石戒指、3隻Chrome Hearts戒指及頸鏈，以及一隻自家品牌手錶，共值約15萬港幣。由於手錶及首飾盒分開不同位置擺放，所以相信是在飛機上被盜。他們於昨日晚上10時到荃灣警署報案，同時亦致電香港快運航空通報事件，惟未獲接聽。《香港01》正向航空公司查詢。

濱崎真緒在社交平台發帖，指乘搭飛機時將袋放在行李架上，事後「發現我不見了整個首飾盒及手表（錶）」，事後報案求助。（濱崎真緒Threads截圖）

根據資料，UO625日本時間昨日清晨6時20分由東京起飛，同日本港時間早上10時33分抵達香港。

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