昨日（11月26日）是宏福苑大火發生一周年，火災令168人離世。廣福休憩處現場一度聚集逾百人，大批市民、死者家屬及宏福苑街坊到場獻花，整個休憩處地面、連同附近廣宏街行人路旁同樣擺滿鮮花。政府同晚指出，由於現場鮮花數量眾多，故以膠箱暫時放置部份花束和物品，並移至鄰近草地，以騰出更多空間，其後亦會逐步把相關花束和物品，移送至宗教場所存放。消息稱，該宗教場所是粉嶺蓬瀛仙館。



《香港01》今日（27日）再到訪休憩處，早上有市民及至雙手合十鞠躬，而草地及座椅附近仍有擺有大批花束。有清潔工人在旁打掃，未見其收走花束。及至晚上9時許，續有數十名市民到場獻花默哀，有人感傷落淚，而花束暫未被全部移走；草地上有拉起橙帶，範圍內放置大量膠箱及部分花束和紙鶴。



宏福苑大火一周年翌日（27日），有市民上午到廣福休憩處雙手合十鞠躬；有清潔工人在旁打掃，未見其收走花束。（陳浩然攝）

宏福苑大火一周年翌日（27日），有市民晚上到廣福休憩處獻花默哀，有人感傷落淚。（梁偉權攝）

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▼ 11月27日凌晨情況 ▼

今日（27日）凌晨零時許，現場最高峰有大約30人，仍然在場悼念，隨後人流漸少。至凌晨3時許，4名男子在廣宏街行人路旁將花擺入膠箱內，表示「我哋擺返過去」、「唔好越堆越多，唔好成條馬路無得行」、「做人要有公德心，唔好將啲嘢擺晒出嚟馬路，擺返晒一齊」，他們將大部份花搬到休憩處地面花堆。

凌晨時份現場最高峰有大約30人，仍然在場悼念，隨後人流漸少。（李家傑攝）

4名男子在廣宏街行人路將花擺入膠箱內。（李家傑攝）

▼ 11月26日獻花情況 ▼

民安隊到場協助收起花束放入膠箱，再移到附近草地，以騰出空間供市民繼續致意。（夏家朗攝）

下午時分陸續有市民，死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，現場聚集逾百人。（夏家朗攝）

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