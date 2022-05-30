跨境司機猝死一個月｜遺體終運返港　妻：覺得好感恩

55歲姓廖本港跨境貨車司機，上月30日在深圳皇崗口岸等候查關期間猝死，受到疫情影響，其遺體「滯留」內地，遺孀心心念念亡夫能早日「回家」，在落馬洲中港貨運聯會（下稱商會）多番與深圳市人民政府口岸辦公室協商，及入境處協助下，終於5月27日運回本港。遺孀表示：「喺嗰一刻放鬆咗好多，確實覺得好感恩。」



猝死的55歲姓廖本港跨境貨車司機遺體終於運返本港，遺孀表示：「喺嗰一刻放鬆咗好多，確實覺得好感恩。」（資料圖片）

遺孀廖太上月接獲深圳公安局通知噩耗，以及礙於疫情，停止運遺體出境，但她仍一心只希望亡夫遺體可以早日回港，並透過商會與深圳方溝通。商會主席蔣志偉表示，原本內地安排人道通道，家屬可在內地為死者辦後事，但家屬希望死者能「回港」入土為安，「我亦希望口岸辦可以還死者最後尊嚴」，又為安撫業界司機情緒，商會向深圳市政府極力爭取；同時他亦向保安局要求協助家屬盡快辦理遺體回港，得到入境處配合。最後深圳市政府認為要求合理而同意。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉（蔡正邦攝）

蔣志偉慨歎手續十分繁複，需要家屬前往律師樓進行公證，委托內地親戚幫助辦理內地手續，「所以搞咗好耐，卒之搞掂！」廖遺體得以特別個案安排回港，家屬近日才完成所有程序，終於5月27日上午經沙頭角口岸運返本港殯儀館。他希望成功辦理死者遺體返港，可以令家屬感到安樂。過程中反映深港兩地官方溝通不足，他認為港府應更主動處理事件，而毋須家屬東奔西跑。

廖太盼得亡夫「回家」，「喺嗰一刻放鬆咗好多，確實覺得好感恩，（得到）各方面幫手，可以俾佢返嚟。我唔識得點樣形容，我唔知道可唔可以叫開心，起碼返到嚟先囉！」言語間她亦不禁哽咽，「雖然呢一刻話平靜咗好多，都係會諗，突然之間諗返起都會喊」，但仍會提自己堅強面對，「因為始終有兩個小朋友要照顧」。

事故後，落馬洲中港貨運聯會和貨櫃運輸業職工總會為死者發起捐款，前者5月中旬將68萬元交予廖太。廖太稱當初為家中拮据及應急費用感到徬徨，現在安心不少，「各方面工友、朋友好有心幫忙。」

還原事件過程 遲10分鐘報關單無效 通宵等候猝死

蔣志偉表示，事件令到行業很震驚。據他了解，死者於上月29日凌晨3時在香港出車，至到30日凌晨零時10分取回車輛，準備過關時卻發現報關單無效，貨物必須在29日出境，但不幸過了10分鐘，因此要重新報單，而海關在早上9時才開始報關，其間海關容許他留在停泊查驗台的貨車中休息，惟及至早上10時人員聯絡司機時前往完成報關手續時，發覺司機死亡。

30日凌晨6時，老闆曾致電事主，但他無接聽，法醫估計其死亡時間為凌晨3時至6時之間。蔣志偉稱，司機離開住所至發現他死亡經歷31小時，而他大部分時間是在口岸車中等候，由於「擺渡接駁」模式令司機很疲勞，當時司機是否無水無糧，或者司機是否有長期病患均不得而知。

深圳市口岸辦自3月14日要求本港司機在口岸接駁場將貨車交予擺渡司機，再轉交內地作業司機負責駕駛內地行程，商會反映安排令數以千計司機陷入失業境況，增加企業、廠家運輸費，運輸業界無法接受這個安排。加上「430跨境司機猝死事件」，蔣希望當局接受意見，改為香港司機點對點到內地卸貨，期間司機不落地的措施。另外，內地海關稱經歷今次事件後，他們會特別留意這類事件，蔣建議他們設立24小時司機求助熱線，內地海關承諾會檢討情況。