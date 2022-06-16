中環槍擊案｜再多2名南亞漢被捕 至今7人落網 涉案手槍仍未尋獲
撰文：鄧海興
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本月10日中環雲咸街槍擊案，警方表示，昨日（15日）再拘捕2名分別24及30歲非華裔男子，今日（16日）他們被暫控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪，明日（17日）上午在東區裁判法院提堂。而涉案手槍仍未尋獲，案件繼續由有組織罪案及三合會調查科跟進。
警方早前已就此案拘捕5名男子（23至42歲），當中包括中槍的25歲非華裔男，他們均已被暫控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪，已於本月13日上午，在東區裁判法院提堂。
▼ 槍擊案連環圖 ▼
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▼ 案發當日現場情況 ▼
▼ 警方檢獲證物 ▼
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