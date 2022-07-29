MIRROR演唱會｜工程師料屏幕衝力達4900磅　如的士時速20公里撞牆

MIRROR演唱會昨晚（28日）於紅館舉行第四場表演，發生令人震驚的職安事故，一個疑重達600公斤的大型屏幕的鋼纜斷裂，屏幕隨即由高空直墮舞台，擊中兩名正進行表演的舞蹈員，其中李啟言（阿Mo）的傷勢尤為嚴重，仍留醫深切治療部。英國認可機械工程師及英國機械工程師學會院士盧覺強根據事發的影片進行計算，估計屏幕一角墜地一刻，產生高達4,900磅力（即約2.2噸力），猶如一輛的士以時速20公里撞牆，足以致命。



盧覺強指出，按影片的情況計算，重600公斤的屏幕，由舞台上空跌落至墜地需時約1.5秒，估計高度為10.8米，落地速度約為時速52公里。片段可見，屏幕其中一角先行撞向地面，估計撞地一刻產生高達4,900磅力，直言「個角直接撞落人度，實死無疑」，幸「第一下（個角撞地）吸收咗啲力」。不過，舞蹈員雖然只被屏幕長邊壓中，但仍然承受高達1800磅力，「係好大嘅衝擊力」，足以造成嚴重的傷勢。

此外，影片所見，大屏幕疑只有兩條鋼纜固定在半空，盧覺強指出，其中一條鋼纜斷開時，會形成一道「擢力」，故鋼纜承重力必須是屏幕重量的一倍以上，即每條鋼纜應能承受1200公斤重量的物品，另一條才不致一併斷裂。他亦認為高空懸掛的物品應設有一個保險機制，例如加設安全鏈等，以免同類事故再生。