東涌車禍｜64歲死者原為中港貨車司機　因疫情轉工　入職僅2個月

東涌裕東路昨日（16日）發生奪命車禍，釀成2死1危殆9傷。其中一名死者為64歲姓林密斗貨車司機。消息指，事發時他坐在密斗貨車車尾的路旁位置，與其他清理雜草的工友一同休息，及後龍運巴士失控撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車。人員到場後，他被發現倒臥於密斗貨車車尾，傷重死亡。

《香港01》今日接觸到64歲死者的親友，得知死者原本任職中港貨車司機，因疫情緣故轉做清潔公司貨車司機，入職約2個月，上班時間為朝七晚四。他與妻子育有一子，兒子現已成年並於外地讀書。



昨日（16日）一輛龍運巴士在東涌裕東路失控撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車。（資料圖片）

一名傷者被困在貨車右前方，垃圾桶和清潔工具散落路中，另外有傷者坐跌地上等候救援。（網上圖片）

事發於昨日（16日）上午9時18分，涉事E36A龍運巴士載有20多人，由元朗開往東涌；密斗貨車及客貨車則停泊在裕東路左一線。事發時，龍運巴士首先撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車，導致中央分隔帶及路旁園境隊的5名清潔工（包括帶隊密斗貨車司機），以及一名管工受傷。

其中，姓林（64歲）司機被發現倒臥於密斗貨車車尾，當場死亡。而姓賴（52歲）管工由北大嶼山醫院轉送瑪嘉烈醫院搶救，延至下午1時22分亦告不治。姓黃（58歲）女清潔工的盆骨骨折，送院後情況危殆，留醫深切治療部；一名51歲女清潔工則手腳受傷。其餘兩名分別73歲男工及54歲女工，事發時在車上休息，僅受輕傷。另外，巴士上的2男4女乘客（年齡介乎28至94歲）受輕傷送院。

該名姓吳（28歲）男巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。