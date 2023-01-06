港人菲毒案｜拆解上訴判詞　無法證明3人合謀　梁樹福提終極上訴

四名港人於2016年在菲律賓捲海上製毒及藏毒案，經歷超過兩年審訊後被判藏毒案罪成囚終身。四人先後向法院申請覆核裁決及上訴，事件經歷6年後傳來最新進展，上訴庭裁定其中三人盧榮輝、陳國棟及郭錦華得直，並於今日（6日）獲釋返港，而其餘一名被告梁樹福維持原判。

據《香港01》取得的上訴庭判詞中指出，並無足夠證據顯示盧等3人為合謀犯案，惟續信納梁樹福有罪，於是判3人無罪釋放。而在囚的梁樹福，已向法庭提出上訴，預計將會上訴至當地最高法院。



2016年7月，四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案。當時菲律賓高級警務人員帶同大批記者執行拘捕行動。（菲律賓警方圖片）

四人被囚當地監獄，監獄環境惡劣，包括逾百人爭用馬桶，以及需六人擠用一床。（資料圖片）

案件疑點重重 4人獄中呼冤

案發於2016年7月，四名港人盧榮輝、梁樹福、陳國棟及郭錦華於菲律賓蘇碧灣海域，被指在一艘漁船上製毒及藏毒，菲警方當時指於一個屬於梁樹福的藍色袋內，搜出懷疑冰毒。四人其後一直被拘留當地，審訊歷時超過兩年，而案件疑點重重，辯方於庭上提出多證據及案件疑點，包括現場記者出庭及提供片段，顯示菲警初次搜袋並無發現毒品，以及控方證人供詞有矛盾等。惟過程間審訊多次被控方拖延，法官亦於審訊期間收到死亡恐嚇。

至2018年12月當地法院宣判4名港人製毒罪不成立，藏毒罪成，他們被判終身監禁及罰款500萬比索（折約港幣74萬元）。4人當知悉判決後呼冤，當中梁樹福曾稱「你將我斬手斬腳都唔會認！我真係無做過，全地球都知係假嘅事，明屈我哋，咁都可以判有罪，你話呢個法庭做緊乜，呢個係咩國家嚟？」

四人家屬於回港後發起眾籌，並就案件申請覆核，惟於2019年當地法院宣布維持原判。四人其後再度提出上訴，直至去年2月23日上訴庭頒下上訴結果，裁定其中三人盧榮輝、陳國棟及郭錦華上訴得直，而其餘一名被告梁樹福維持原判。

3人今早返回香港，抵達機場接機大堂，左二：郭錦華、右一：盧榮輝、右二：陳國棟。（涂謹申提供）

上訴庭僅接納3人無合謀

根據菲方上訴庭判決書的內容，辯方提出多項初審裁判的錯誤，包括：

一） 區域法院於初審時嚴重忽略菲警當日拘捕及搜查行動中，並無取得搜查令及向被告提供翻譯人員，亦未有讀出被告的米蘭達權利（Miranda Rights）而令其權利受侵犯

二） 法院未有考慮辯方強而有力的證據，反而接納控方兩名作證的警員口供為可信

三） 法院錯誤地裁決案中證物監管鏈為完整，檢獲毒品有被適當地保存

四） 法院錯誤地裁決關於4名被告合謀犯案的指控成立，並排除合理懷疑

五） 法院錯誤地歸納4人前往菲律賓，是為了接手漁船繼續進行販運冰毒

惟於上判庭的判詞中，僅接納辯方提出的第四點，即4名被告合謀犯案的指控並不成立。判詞中提到上判庭信納控方，認為梁樹福被控非法管有案中冰毒，已排除合理懷疑，包括梁曾承認該個被指藏有冰毒的背包屬於他，及菲警作供時指出背包內裝有梁的衣服、牙刷等個人物品。惟對於另外3人盧榮輝、陳國棟及郭錦華，並無足夠證據顯示3人為合謀犯案，包括無法證明3人有實際管有、接觸及知悉梁樹福背包內發現的毒品，上判庭因此判處3人無罪釋放，而梁樹福則維持原判。

仍然在囚的梁樹福（右二）已提出終極上訴。（路透社）

梁樹福提終極上訴

一直跟進事件的民主黨前立法會議員涂謹申表示，目前仍然在囚的梁樹福，已向法庭提出上訴，預計將會上訴至當地最高法院，暫時仍未收到法院回覆。另外獲釋3人於今早乘飛機返回香港，並發表聲明對中央及港府等、以及曾關心他們的香港人表示感謝，又希望中央及港府持續關注和重視仍身在獄中的梁樹福情況，讓他也可盡快重獲自由與家人團聚。