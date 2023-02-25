蔡天鳳案｜Abby一家六口相處融洽　母親五姐：善良優秀的大寶寶

譚仔米線創辦人的媳婦28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，遭前夫一家謀財害命，再肢解烹屍，涉案4人全數落網，包括死者前夫Alex、其兄長及父母。Abby與前夫及現任丈夫分別育有兩名子女，警方今午交代案件進展時表示，死者與前夫的一對子女，暫時由死者母親照顧。

Abby母親「五姐」不時於網上分享與Abby的生活點滴，形容Abby善良優秀，另外亦可見Abby與現任丈夫，不時帶同4名子女一同遊玩。案件曝光後大批網民於五姐的帖文留言哀悼。



Abby母親「五姐」不時於網上分享與Abby的生活點滴，亦曾分享Abby與現任丈夫Chris及4名子女的合照。（網上圖片）

「五姐」與女兒關係融洽，不時於抖音分享Abby三姊妹的生活點滴，包括母女合照、Abby於巴黎時裝周等活動的照片，五姐形容Abby是「善良優秀的大寶寶」，除了是4個孩子的媽媽外，亦熱衷公益事業。另外五姐亦曾分享Abby與現任丈夫Chris及4名子女的合照，包括同遊迪士尼樂園、出海遊船河等，可見一家六口相處樂也融融。

Abby的死訊曝光後，大批網民於五姐的帖文留言哀悼，「多麽幸福的畫面，這麽孝順的女兒就被人害了」、「節哀順變」，亦有網民批評行兇者殘忍，「你們太善良了，不應該幫這種壞人，太可惜了」。

今日下午1時許，重案組探員根據情報，在東涌發展碼頭進行埋伏行動，以涉嫌謀殺罪名拘捕一名28歲姓鄺男子，為死者前夫。鄺男當時正打算利用水路乘快艇潛逃離開香港，故探員在他上船前拘捕。警方相信，前夫連同父親兄長，有份殺害死者，相信案件行兇動機與巨額金錢糾紛有關，4名被捕人仍被扣留調查中。而死者與前夫的一對子女，暫時由死者母親照顧。

至傍晚6時許，前夫報稱不適，要求就醫。救護員接報到場，將他送往伊利沙伯醫院治理。他身穿藍衫黑褲、黑布蒙頭及被鎖上手扣，躺在擔架床上由警員押解下進入急症室。