01獨家圖片．蔡天鳳案｜CCTV揭Abby失蹤1小時後 2七人車入龍尾村
名媛蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，《香港01》取得多張閉路電視影片截圖，整合了蔡女於2月21日失蹤前後的時間線，揭發她失蹤後約1小時，兩輛白色七人車懷疑載同已陷昏迷的蔡女，一前一後駛入大埔龍尾路，於T字路口左轉後，駛向肢解兇案現場單位的方向。
綜合《香港01》取得的受訪者、警方資料及多張閉路電視影片截圖，2月21日下午2時02分，蔡與好友豹太最後一次透過通訊軟件聯絡，之後蔡便在下午2時15分，在何文田加多利山地下登上私人司機、即前夫胞兄所駕駛的車輛。原本，蔡乘車行駛約20分鐘車程後，便會到大埔科學園，接與前夫所生的女兒放學，但她懷疑在車上遭人弄暈，被載往大埔龍尾村村屋單位，最終被證實遇害身亡。
閉路電視影片截圖可見，當日下午3時12分，兩輛白色七人車一前一後駛進大埔龍尾路，於T字路口左轉後，駛向肢解單位的方向。兩車中，一輛只掛本地車牌，懷疑蔡女當時身在該車內；而另一輛掛中港車牌，與警方事後在村屋單位外發現的七人車的車牌脗合，則懷疑及後用於運走死者殘肢。同日下午3時58分，該輛本地車牌七人車駛離了涉事村屋單位。
此外，《香港01》早前取得一張圖片可見，前夫胞兄於22日手持一個大膠箱，不排除箱內載有死者殘肢。他走近中港車牌七人車後，將膠箱放中車內運走。
▼警方2月24日持搜查令到單位搜查，屋外停泊涉案中港車牌七人車▼
▼被捕前夫胞兄經常分享與死者合照，以兄妹相稱▼
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