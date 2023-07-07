旺角國際大樓現裂縫　屋宇署：沒明顯結構危險　法團裝棚架防護

旺角道58號國際大樓外牆今日（7日）被發現「騎樓底」位置有多處裂縫，屋宇署人員到場調查後，認為整體樓宇結構沒有明顯危險，有關大廈法團已即時安排註冊承建商，採取防護措施，包括於地下安裝棚架及防護膠布。



涉事大廈於2020年10月28收到強制驗樓及驗窗令，惟未遵從，署方指於2021年4月向法團發出警告信，法團於9月向市建局申請參加成為「樓宇更新大行動2.0計劃」，市建局一直協助法團籌組維修工程。署方又指，若法團未能於合理時間內跟進上述通知，會考慮重啟代辦工程。



大廈露台底部部分橫樑有裂痕 沒明顯結構危險

屋宇署指，周五（7日）下午約3時接獲警方通知，旺角道58號國際大樓外牆有裂縫，署方隨即派員到上址視察，發現該大廈1字樓露台底部部分橫樑有裂痕，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險。有關大廈業主立案法團（法團）已即時安排註冊承建商採取防護措施，包括於地下安裝棚架及防護膠布，以保障行人安全，並將會展開所需的檢查及修葺工程。署方會繼續與法團跟進其進行修葺工程的工作，以確保安全。

屋宇署2020年發驗樓令 翌年發警告信

國際大樓為強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的目標樓宇，署方於2020年10月向大廈業主立案法團發出強制驗樓通知及強制驗窗通知，着令其為大廈的公用部分及窗戶進行訂明檢驗及訂明修葺。署方於2021年4月向法團發出警告信，並於同年5月再次去信，表示會行使法定權力代業主進行於公用部分所需的檢驗及修葺工程（代辦工程），並於事後向業主追討有關費用。

大廈若未能在時限完成維修 將重啟代辦工程

其後，法團於9月向市區重建局申請參加成為「樓宇更新大行動2.0計劃」的第一類別樓宇。市建局於2022年10月向法團發出原則上批准通知。本署知悉市建局一直協助法團籌組相關維修工程。屋宇署會繼續與法團跟進，若法團未能於合理時間內跟進上述通知，本署會考慮重啟代辦工程。

早於本周初，旺角寶安大廈4日內（7月2日及5日）兩度出現石屎剝落意外，先於7月2日，大廈外牆有石屎連同大量鐵支雜物墮地，散落行車線，擊中一輛貨車，石屎猶如拳頭般大小，屋宇署到場檢查後，指整體樓宇結構沒有明顯危險；惟至7月5日，大廈再石屎墮下。屋宇署證實，兩日事故發生位置屬16樓同一單位外牆，稱不排除相關外牆批盪於7月2日簷篷下墜時出現微裂痕，其後再受大雨和高溫天氣影響致再出現剝落。署方指已移除有鬆脫危險的批盪，現時寶安大廈外牆續搭起棚架及掛上紗網。

周日（2日），石屎碎片橫跨往洗衣街方向的4條行車線，地上亦有鐵支及疑似窗框等雜物，被擊中的密斗貨車停泊路邊。（王譯揚攝）