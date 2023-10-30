紋身男入境日本遭查3次　海關指跟刺青無關　網笑：長相問題

在日本，「刺青」多被視為黑道的象徵，有些場所會禁止有刺青的人進入，雖近幾年來社會排斥情形較緩和，也出現了紋身友善的澡堂、溫泉，不過卻無法在短時間內被大眾接納。日前一名網友在網上發文，表示自己去日本時，因為紋身在機場3度被攔下來檢查，讓原PO不敢相信，「剛好連續3次都抽到我，能信？」



這名台灣網友在FB社團「日本旅遊公社」發文，表示以前冬天去日本過海關都很快，不過夏天穿短袖去卻被海關攔下來3次，雖說當下海關表示「隨機抽查跟刺青無關」，但每次檢查都十分詳細：

1. 先是脫鞋檢查全身

2. 接著查看所有口袋跟包包

3. 還用紗布擦手機、包包等拿去化驗



一連串的操作讓原PO直呼，「只差沒被帶去小房間了」。因此他也建議，雖然現在日本社會對紋身的外國人有比較友善，但過海關還是遮起來為佳。

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貼文一出，有網友認為日本在這方面相對保守：

「日本海關本來就很嚴，我覺得是好事」

「日本這方面依舊是相對保守」

「有刺青的人，還是不能去泡大衆池溫泉」

「住溫泉飯店泡溫泉更麻煩」

「有些飯店還會標示刺青者只有特定時間可以泡大眾池」

「感謝提醒，我不知道過海關也有差」

「今年去過很多鄉下的溫泉旅館是有刺青都一律拒絕入館，個人湯屋也不行」



也有網友表示海關對有紋身的人都會特別檢查：

「我去日本四次以上了，每次遇到的海關通關時間都不同，本來他們對於有刺青的都會特別檢查」

「真的不是隨機，對於大面積刺青者，真的都會多注意」

「日本海關就是這樣早就習慣了，就是要給人下馬威，染髮、刺青、穿的很特別就是被認定可能是非法份子」



除此之外，有網友分享自己沒刺青也被攔：

「我只是穿全身黑也全部摸透透，害我很想問攔我的女海關是不是想要我的LINE」

「我沒刺青也是10次被攔9次，長得像壞人啦，絕對是長相的關係」

「我老公去日本幾次也都被攔下來檢查，他身上沒刺青，但是長的臉比較壞」

「這很正常好嗎！跟你刺青沒關係，這是長相問題」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】