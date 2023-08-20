日本Outlet購物懶人包　由沖繩至北海道16間推薦評比｜附交通方式

到日本旅遊免不了排入購物行程，而提到買得便宜的好地方，那當然就是Outlet啦～雖然香港也有Outlet，不過Outlet也需要貨比三家，日本的Outlet價格更是下殺得超優惠，比在香港買還划算，除了撿便宜之外，也能挖到不少日本限定款精品，入手在香港也買不到的款式！



而日本Outlet除了價格超優惠之外，更是會配合不同的檔期祭出折扣活動，像是約莫在6～8月就有夏日折扣季，在接近聖誕節時則有年末折扣，各項著數優惠絕不容錯過，想執平貨的人一定要趁著折扣季買起來！這裡就為你整理各日本全國各地的Outlet資訊，依照各個日本熱門觀光地區分，讓你在旅遊踩點時，也能順道去Outlet購物～

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北海道Outlet推薦

三井OUTLET PARK 札幌北廣島

在日本各地擁有相當多分店的三井Outlet，相信去過日本的朋友都不陌生，這邊要介紹的則是開在北海道的「三井OUTLET PARK 札幌北廣島」，位在北海道市中心札幌車站與新千歲機場的中間，不論從機場過去或是從市中心過去都很方便。而Outlet通常有分室內區與戶外區，不過三井OUTLET PARK 札幌北廣島可是全室內、無戶外區的Outlet，一年四季都可自在逛街。

從知名精品（如COACH、FURLA）到流行服飾雜貨等（如BEAMS），以及能夠吃到北海道美食的餐廳，集結了多達180家店鋪，有去北海道旅遊計劃，不妨也把Outlet行程給排進去吧！

三井OUTLET PARK 札幌北廣島／三井アウトレットパーク 札幌北広島

營業時間：11：00～20：00

地址：北海道北広島市大曲幸町3丁目7-6

交通方式：可從新千歲機場搭乘直達巴士（車程約30分鐘）或是從JR札幌車站搭乘直達巴士（車程約50分鐘）



北陸信越地區：長野Outlet推薦

輕井澤王子購物廣場

從東京搭乘新幹線，大約一小時的車程就能抵達的輕井澤，不僅是日本人的避暑勝地，也是香港人赴日旅遊的熱門景點。而位於輕井澤南方的輕井澤王子購物廣場，也是在日本為數不多、座落在高原上的大型商場，四周被美麗的風景環繞，來到這邊不僅能細細欣賞風景，還能愜意地逛街血拼，甚至還有提供給小朋友玩樂的草地遊樂場區域，以及適合散步野餐的綠地，滿足各種休閒育樂。

輕井澤王子購物廣場／軽井沢・プリンスショッピングプラザ

營業時間：10：00～19：00（營業時間隨日期變動，詳細時間請至官網查詢）

地址：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

交通方式：搭乘北陸新幹線至輕井澤站下車，從南口出來步行約三分鐘



關東地區：東京、千葉、埼玉、栃木Outlet推薦

三井OUTLET PARK 多摩南大澤

Outlet或是Shopping Mall等大型商場都需要腹地廣大的空間，雖然有些座落於東京附近縣市（如千葉縣）的大型商場不是真的在東京都內，卻還是以東京去概括。不過現在要介紹的「三井OUTLET PARK 多摩南大澤」，可是一家真正位處於東京都內的Outlet，從新宿車站搭乘電車過去只需要半小時左右即可到達，而且從車站出來之後，Outlet就在旁邊，可以說交通相當方便。附近還有三麗鷗彩虹樂園（搭乘電車只需要五分鐘），想在東京都內購物觀光的人，千萬別錯過！

三井OUTLET PARK 多摩南大澤／三井アウトレットパーク 多摩南大沢

營業時間：10：00～20：00

地址：東京都八王子市南大沢1-600

交通方式：搭乘電車至南大澤站下車，步行約兩分鐘



三井OUTLET PARK 幕張

想往東京近郊跑的話，可以考慮位於千葉海濱幕張車站的「三井OUTLET PARK 幕張」，從東京車站搭乘電車過去只要30分鐘，而從成田機場或羽田機場前往的話，也都有巴士可以直達（車程約40～50分鐘），交通相當便捷。雖然進駐品牌與其他的OUTLET相較之下沒有那麼多，但也集結從咖啡廳、餐廳到精品、流行服飾等約140家品牌店舖，一樣能滿足你的味蕾與購物慾。同站（海濱幕張站）附近還有千葉縣立幕張海濱公園可以去走走，推薦給想遠離市區、走近郊觀光購物行程的人。

三井OUTLET PARK 幕張／三井アウトレットパーク 幕張

營業時間：10：00～20：00

地址：千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1

交通方式：搭乘電車至海濱幕張站下車，從南口出來步行約1分鐘



三井購物中心 LaLaport富士見

位於埼玉縣富士見市的「三井購物中心 LaLaport富士見」，佔地面積廣大，更是集結了多達290家的店舖，逛一整天也逛不完。除了購物之外，商場內也有各式各樣的特色咖啡廳與娛樂設施，像是小小鐵道迷一定會喜歡的鐵道咖啡廳「STEAM LOCOMOTIVE」、以《蠟筆小新》為主題的室內遊樂場等，非常適合全家大小一起來同樂，推薦給有帶小朋友出國遊玩的家庭，不妨排一天來這邊逛街玩樂吧！

三井購物中心 LaLaport富士見／三井ショッピングパーク ららぽーと富士見

營業時間：10：00～20：00

地址：埼玉県富士見市山室1-1313

交通方式：從池袋車站搭乘電車東武東上線至志木站或鶴瀨站、富士野站，轉乘直達巴士



佐野PREMIUM OUTLETS

提到栃木縣，最有名的就是日光市的鬼怒川溫泉，有計劃前往日光泡湯、下榻溫泉酒店的人，不妨也可以將同樣位於栃木縣的「佐野PREMIUM OUTLETS」也列入觀光行程當中。來到佐野PREMIUM OUTLETS，到處都是充滿美國東海岸風情的造景建築，宛如置身在西方國度，在這裡你可以盡情享受購物的樂趣，加上店鋪的面積相當寬敞，逛起來舒適無負擔。

佐野PREMIUM OUTLETS／佐野プレミアム・アウトレット

營業時間：10：00～20：00

地址：栃木県佐野市越名町2058

交通方式：搭乘電車至佐野站，轉乘巴士約20分鐘抵達



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東海地區：靜岡、岐阜Outlet推薦

御殿場 PREMIUM OUTLETS

來到位於靜岡縣的「御殿場PREMIUM OUTLETS」，你不僅可以享受購物血拼的樂趣，還能眺望遠方的富士山，是全日本唯一一座坐擁富士山美景的大型Outlet。寬敞的空間，聚集了多達290家品牌店鋪，除了流行服飾、精品之外，餐廳從日式料理、美式料理、意式料理到甜點咖啡廳應有盡有，還有御殿場限定的手信可以買，有得吃有得買。除此之外，Outlet腹地內還有溫泉旅館「木之花之湯」，可以在這裡一邊享受溫泉一邊欣賞富士山景色，有計劃到東海地區旅遊的人，不妨可以排一天在這裡住下吧！

御殿場PREMIUM OUTLETS／御殿場プレミアム・アウトレット

營業時間：3～11月 10:00～20:00／12月～2月 10:00～19:00

地址：静岡県御殿場市深沢1312

交通方式：搭乘電車至JR御殿場站，轉乘接駁巴士



土岐PREMIUM OUTLETS

提到岐阜，你會想到哪些景點呢？最為人所知的飛驒高山、合掌村白川鄉等景點都在岐阜，除了探訪岐阜的自然風景與人文特色之外，你也可以到「土岐PREMIUM OUTLETS」逛逛，仿造美國西部小鎮的街景設計，讓你在日本也能體驗美西風情，在寬敞的街道盡情享受購物的樂趣。在這邊你也能吃到飛驒高山的道地美食「高山拉麵」和「飛驒牛肉」喔！

土岐PREMIUM OUTLETS／土岐プレミアム・アウトレット

營業時間：10：00～20：00

地址：岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2

交通方式：自JR多治見站搭計程車前往約15分鐘



關西地區：大阪、滋賀、兵庫Outlet推薦

臨空PREMIUM OUTLETS

位於關西機場附近的臨空城，不僅有「臨空遊樂城SEACLE」，還有整個大阪地區最大的Outlet「臨空PREMIUM OUTLETS」，是來關西旅遊絕對不能錯過的景點之一！在臨空遊樂城SEACLE園區內，有著從機場便能看見的超大型地標——摩天輪「臨空之星」，還有可以體驗泡湯的「臨空之湯」，而臨空遊樂城SEACLE的旁邊就是臨空PREMIUM OUTLETS，逛上一整天也都逛不完，想兩邊都跑的人，可以分配一下時間，Outlet逛累了就去泡湯放鬆一下也是不錯的選擇。

臨空PREMIUM OUTLETS／りんくうプレミアム・アウトレット

營業時間：10：00～20：00

地址：大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

交通方式：搭乘電車至JR臨空城站下車，步行前往約6分鐘。



三井OUTLET PARK 滋賀龍王

雖然在京都並沒有大型Outlet，但位於京都旁邊的滋賀，卻有著關西最大的Outlet「三井OUTLET PARK 滋賀龍王」，除了逛街購物之外，也可以來這邊品嚐各種關西道地美食。從京都前往可以搭乘巴士直達，車程不到一小時，交通相當方便。滋賀除了有Outlet能逛之外，最有名的景點還有宛如人間仙境的琵琶湖，對歷史古蹟有興趣的人則可以去拜訪彥根城，有計劃去京都旅遊的人，不妨也安排個幾天到滋賀去走走吧！

店名：三井OUTLET PARK 滋賀龍王／三井アウトレットパーク 滋賀竜王

營業時間：10：00～20：00

地址：滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694

交通方式：在京都車站搭乘直達巴士前往，車程約50分鐘



神戶三田PREMIUM OUTLETS

位於兵庫縣的神戶，作為港口城市可說是日本相當熱鬧的觀光城市，也是不少人到關西旅遊會到訪的城市之一，來到神戶除了一定要品嘗入口即化的神戶牛之外，不妨也來這個仿效美國洛杉磯帕薩迪納豪華住宅區建造而成的「神戶三田PREMIUM OUTLETS」，Outlet內不只有Gucci、Bottega Veneta、Dolce＆Gabbana等精品品牌，還有Dr. Martens、Vivienne Westwood等人氣品牌進駐，想找尋各種名牌折扣的人，歡迎來這裡挖寶！

也推薦到神戶其他的知名景點踩點，像是觀賞夜景的最佳地點——神戶港台、可以大啖中華美食的唐人街，以及著名的溫泉小鎮——有馬溫泉等，都是神戶旅遊不可錯過的景點！

神戶三田PREMIUM OUTLETS／神戸三田プレミアム・アウトレット

營業時間：10：00～20：00

地址：兵庫県神戸市北区上津台7-3

交通方式：在三田車站搭乘神姬巴士前往，車程約20分鐘



中國地區：廣島、岡山Outlet推薦

廣島Marina Hop

廣島市內唯一一座將購物中心與水族館、遊樂園相結合的複合式娛樂商場，非常適合一家大小來同樂。來到這裡你可以安排一整天的行程，上午你可以先到水族館體驗與海洋生物互動的樂趣，中午到購物中心用餐，享受美食之後再到遊樂園玩耍、搭乘各種有趣的遊樂設施，下午再回到購物中心逛逛，接近傍晚時前往附近的碼頭觀賞夜景，並在廣島最著名的光雕投影步道「Mariho Digital Art Road」散步，結束一天充實的行程。

另外，想要順路去其他景點的人，從這邊也能搭程渡輪前往位於宮島的嚴島神社，不妨也可以將此行程排進計劃當中。

廣島Marina Hop／緑そよぐ大人の海マチ 広島マリーナホップ

營業時間：10：00～19：00

地址：広島県広島市西区観音新町4-14-35

交通方式：在廣島車站搭乘巴士前往，車程約40分鐘



三井OUTLET PARK 倉敷

中國地區最大型的Outlet「三井OUTLET PARK 倉敷」，是來到岡山倉敷地區觀光時，值得一去的購物景點，想在旅遊計劃加入購物行程的人，不妨將它給筆記下來～而從三井OUTLET PARK 倉敷步行約15分鐘，就能抵達倉敷美觀地區，探訪充滿日本懷舊風情的街道。除此之外，岡山還有多處知名景點值得走一走，像是日本三名園之一的「後樂園」，以及岡山城等都是必去的觀光景點。

三井OUTLET PARK 倉敷／三井アウトレットパーク 倉敷

營業時間：10：00～20：00

地址：岡山県倉敷市寿町12-3

交通方式：搭乘電車至JR倉敷站，從北口出站步行約3分鐘



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九州地區：福岡Outlet推薦

福岡海購城瑪麗諾亞OUTLET

座落於福岡沿海地區的海邊商城「福岡海購城瑪麗諾亞OUTLET」，最大的特色便是在商城內能夠搭乘摩天輪、眺望整個周邊景色。從福岡市中心最繁華的博多車站出發，只要搭乘巴士一班車就能抵達，交通相當便利。身為整個九州地區最大的Outlet，集結了多達160家品牌店舖，雖然名牌精品的部分少了一點，但卻有不少日本品牌，喜歡日系品牌服飾的人可不能錯過！

想找美食的話，這邊也有專門販售蛋包飯的餐廳，或是定食、牛扒等餐點，而想品嚐博多名產明太子的話，這裡也有餐廳能吃到在生義大利麵上放上一整條明太子的料理，不妨先到餐廳飽餐一頓，再好好逛街消耗熱量吧！

福岡海購城瑪麗諾亞／マリノアシティ福岡

營業時間：10：00～20：00

地址：在博多車站轉乘巴士前往，車程約40分鐘



沖繩Outlet推薦

ASHIBINAA沖繩Outlet

距離那霸機場相當近的「ASHIBINAA沖繩Outlet」，從那霸機場出來便有巴士可以直達，交通相當方便。「ASHIBINAA」（あしびなー）在沖繩方言當中的意思代表著人們聚集於此、彼此交流、促進情感的場所，拿來當作Outlet的命名，則有著希望這裡能成為民眾彼此交流、體驗活動的好去處。而在ASHIBINAA沖繩Outlet也會時不時地祭出期間限定店、期間限定展售等活動，有興趣的人，不妨可以事先在官網上查查赴日旅遊的那段時間有沒有什麼有趣的期間限定店吧！

ASHIBINAA沖繩Outlet／沖縄アウトレットモールあしびなー

營業時間：10：00～20：00

地址：沖縄県豊見城市豊崎 1ｰ188

交通方式：在那霸機場搭乘95號巴士前往，車程約18分鐘



永旺夢樂城沖繩來客夢

在過去曾是駐日美軍基地高爾夫球場的地點所設立的大型購物商場「永旺夢樂城沖繩來客夢」，商場名稱當中的來客夢（RYCOM）在過去是代表琉球美軍司令部的簡稱，在現在則成為沖繩最大的購物商場，就像度假村一樣佔地相當廣大。

商場一樓展示著容量約100噸的大型水族箱，裡面飼養著五彩繽紛的熱帶魚類，吸引許多人駐足觀賞與合照。內有讓所有寶可夢粉絲進去都會失心瘋的Pokémon Center、商品均一價390日圓的THANK YOU MART、專賣日系居家雜貨的Francfranc、喜歡美妝或可愛雜貨的人必逛的PLAZA等多家店鋪，從生活雜貨到流行服飾通通都有～而從這裡開車到美國村也只要9分鐘，逛完永旺夢樂城沖繩來客夢的話，不妨可以順道去美國村玩一玩。

永旺夢樂城沖繩來客夢／イオンモール沖縄ライカム

營業時間：10：00～22：00

地址：沖縄県中頭郡北中城村ライカム 1 番地

交通方式：從那霸機場搭乘高速巴士前往



以上就是本次特別為你整理的日本Outlet懶人包，還沒規劃旅遊購物行程的人，趕緊挪出一天或半天，放入計劃當中吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】