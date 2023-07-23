日本電話卡/eSim/wifi蛋/漫遊/免費wifi比較五大遊日上網方式攻略

2023年的旅遊規劃你安排好了嗎？迫不及待大玩一波的你，還在想去日本要怎麼上網嗎？小編為你整理了5種日本上網方式，你一定可以在這裡找到最適合的旅遊上網選擇！



日本上網方案懶人包

按圖看看在日本有哪幾種上網方案，各方式的優劣和注意事項👇👇👇

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1. 免費Wi-Fi

使用人數：不限

價格：免費

優點：

1. 免費

2. 日本大城市之機場、車站、大眾交通工具以及各大景點基本上都會提供

缺點：

1. 網路不穩

2. 區域限制

3. 資訊安全疑慮



2. 國際漫遊

使用人數：個人使用

價格：除有優惠外通常較高

優點：

1. 維持原卡

2. 避免漏接電話

缺點：

1. 價格高

2. 網速較慢

3. 若連接到與原電信合作以外之業者，可能收到高額帳單



3. 當地SIM卡

使用人數：1~2人使用

價格：價格多元

優點：

1. 方案及價格多元

2. 相較漫遊CP值高

3. 可依自身需求選擇

缺點：

1. 需換卡

2. 流量超過會限速



4. eSIM卡

使用人數：1~2人使用

價格：價格多元

優點：

1. 不用另外帶SIM卡

2. 即買即用

3. 方案及價格多元

4. 相較漫遊CP值高

5. 環保無耗材

缺點：

1. 有機型限制



5. Wi-Fi分享器

使用人數：多人使用

價格：價格較低

優點：

1. 支援多設備分享

2. 價格便宜

3. 設定容易

缺點：

1. 需隨身攜帶分享器

2. 網路流量較少

3. 分享器遺失或損壞需賠償



1. 日本免費Wi-Fi

省錢、省流量、要省就看這！

無論你是想要節省旅費而不想買網路，還是選擇固定流量但網路流量不夠用，免費Wi-Fi都是你的得力助手！觀光產業發達的日本，在提供旅客網路服務方面規劃的相當完善，在機場、車站、大眾交通工具上以及日本各大便利店都有提供免費Wi-Fi，現在就跟著小編一起為美好旅行做準備，把免費Wi-Fi的使用資訊記下來吧！

全日本可使用的免費Wi-Fi

1. FREE Wi-Fi PASSPORT

註冊即可使用！

擁有全日本熱點數最多的SoftBank向旅日外國訪客所提供之免費公共網路服務，僅需透過手機號碼撥打免付費專線，即獲得一組語音密碼，完成登入後，即可在全國各地貼有FREE Wi-Fi PASSPORT貼紙之車站、飯店、咖啡廳等地，免費使用兩個禮拜的網路服務。

2. Japan Connected-free Wi-Fi

兩步驟即可使用！

在出發日本前，先下載及註冊Japan Connected-free Wi-Fi，即可使用所有與其合作之免費公共網路，舉凡各大機場（成田、羽田、沖繩等機場）、各大車站（JR東日本、東海之主要車站以及東京地下鐵等車站）、各大百貨商家（LAWSON、三越百貨等商店），更包含許多地區性免費公共網路（大阪、福岡、熊本、奈良等地）。只要註冊一帳號，即可使用多方網路，節省註冊時間，對時間就是金錢的觀光客們來說，絕對是最方便的選擇！

小編叮嚀：如欲前往東京或大阪，非常推薦下載Japan Connected-free Wi-Fi，因為該應用程式與非常多東京和大阪提供之免費公共網路合作！



日本各區域可使用的免費Wi-Fi

日本主要機場（如成田、羽田、大阪、福岡）基本上都有提供免費Wi-Fi，但你知道搭JR列車以及新幹線也可以免費上網嗎？以下就由小編來補充各地區之區域性免費網路服務以及搭乘大眾交通工具時可以使用之免費Wi-Fi！

1. 區域內免費Wi-Fi懶人包

東京

1. TOKYO FREE Wi-Fi（涵蓋東京都廳展望室等觀光景點）

2. Metro_Free_Wi-Fi（涵蓋東京地下鐵210個車站）

使用條件：需透過信箱或SNS註冊帳號



京都

Japan. Free Wi-Fi KYOTO（涵蓋京都市商家及餐廳等）

使用條件：需透過信箱或SNS註冊帳號



福岡

Fukuoka_City_Wi-Fi（涵蓋福岡市交通設施、觀光景點及商家）

使用條件：需透過信箱或SNS註冊帳號



大阪

1. Osaka Free Wi-Fi（涵蓋大阪市主要車站及交通設施）

2. Osaka Free Wi-Fi Lite（涵蓋大阪市商家及餐廳等）

使用條件：

1. 需透過信箱註冊帳號

2. Osaka Free Wi-Fi每隔一小時會重置一次，無次數限制。

3. Osaka Free Wi-Fi Lite每隔半小時會重置一次，一天只能使用8次。



2. 大眾交通工具免費Wi-Fi懶人包

JR日本鐵路

JR東日本：JR-EAST FREE Wi-Fi

JR西日本：JR-WEST FREE Wi-Fi

JR東海：JR-Central_FREE

JR九州：JR-KYUSHU FREE Wi-Fi

JR四國：JR‐SHIKOKU_Station_Wi-Fi



新幹線

上越新幹線、東北新幹線、北海道新幹線、北陸新幹線E7：JR-EAST FREE Wi-Fi

北陸新幹線W7：JR-WEST FREE Wi-Fi

東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線：Shinkansen Free Wi-Fi



申請方式：視免費網路提供方式，透過下載APP或直接連線，並使用信箱或電話號碼註冊使用。

小編叮嚀：免費網路可能潛藏資安風險，在使用免費公共網路時，切記避免洩漏重要個人資訊。



除了免費Wi-Fi，在日本上網還有國際漫遊、當地SIM卡、eSIM卡、Wi-Fi分享器多個選擇，按圖看看各方式的優劣和小貼士👇👇👇

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2. 國際漫遊

如果你想節省選擇網路方案的思考時間，或是有重要訊息及電話不能漏接的話，國際漫遊方案可能是最適合你的選擇。你可以透過致電電信公司，依照自身需求申請國際漫遊服務，到國外只要重新開機便可以上網，若有需要還可以向電信公司加購流量。雖然選擇國際漫遊相較其他上網方式，平均下來費用可能較高，但對於短期出國或是因公出國的人來說相當便利！

日／月租型

依各家電信有不同優惠方案，通常按單日／月（含以上）為時間單位，並按照使用的流量計費。



定量型

依各家電信有不同優惠方案，有單日計費，亦有固定之天數（諸如7、15、30日）可選擇，提供固定流量或吃到飽的國際漫遊服務。



申請方式：依各電信公司之申請辦法，透過致電電信公司，或藉由各電信公司之官方網站或APP進行申請。

小編叮嚀：依各電信公司所合作之國際電信業者不同，各電信之方案所適用的國家以及所提供之服務內容可能也會有差異，因此若要使用國際漫遊服務，建議還是至電信公司進行詢問較為準確喔！



3. 當地SIM卡

在旅遊時，你是偶爾打開網路看看地圖查查資訊，還是無時無刻都要分享旅遊的精彩時刻呢？無論你是哪一種，都能在當地SIM卡的眾多方案中，找到最符合你上網需求的那一個！當地SIM卡的方案內容大概有以下類型：

吃到飽（不降速）

依照不同方案內容有不同天數限制，但並無流量限制。e.g. 三日內網速4G，無流量限制。



類吃到飽（降速）

依照不同方案內容有不同天數限制，但每日有流量限制。e.g. 每日流量 500 MB，當日用量超過即降速 256 kbps，隔日重新計算流量。



限定流量

依照不同方案內容有不同天數限制，但在天數內要用完限定流量。e.g. 三日內可使用5GB流量。



申請方式：按照自身需求選擇SIM卡之供應商、電信公司以及方案內容，透過現場選購或是網路訂購並配送SIM卡至指定地點之方式進行申請。

小編叮嚀：在購買SIM卡時，記得依照前往的地區選擇較適合的電信，若主要活動地點都在大城市，那麼日本前三大電信Docomo、Softbank、AU KDDI皆可，若欲前往郊區則建議選擇Docomo喔！



4. eSIM卡

eSIM卡與上述之一般SIM卡的不同之處在於，eSIM卡並無實體卡片，而是只需兩步驟：1. 申請、2. 掃描QR code，就能直接上網！如果你在出發前幾天才想到還沒購買網卡，或是常常把SIM卡搞丟，那麼eSIM卡就是你旅遊上網最棒的選擇！

申請方式：按各供應商以及電信公司之申請辦法，透過線上申請開通eSIM卡或至實體門市辦理。

小編叮嚀：eSIM卡有適用手機機型限制，如果版本較舊的話很可能無法使用，因此在購買前一定要先確認自身手機機型是否適用喔！



5. Wi-Fi分享器

對於家庭或團體出遊，且過程都是集體行動的小團體來說，Wi-Fi分享器是最方便而且CP值最高的選擇。首先，Wi-Fi分享器的使用過程相較SIM卡來說簡單，只需打開設備並於手機上連線即可使用網路，且通常Wi-Fi分享器可以選擇機場取還件，亦可寄送到府，購買過程相當方便。

申請方式：依照各供應商之申請辦法，提前於網路上預約，並於機場之櫃檯或分店領取使用。（有些供應商亦提供宅配分享器至指定地點之服務）

小編叮嚀：Wi-Fi分享器雖然操作簡易，但需要充電，且在山區或偏遠地區的訊號可能較差，因此在購買的時候建議選擇日本三大電信，較能維護網路的使用品質！



看完以上五種在日本上網的方式之後，大家都有找到適合自己的方案了嗎？其實日本上網方案種類繁多，也都可以相互搭配使用，小編自己去日本窮遊的時候，就是選擇購買類吃到飽（會降速）的日本網卡以及搭配當地Wi-Fi做使用，因為主要是在大城市（大阪、東京）移動，因此無論是網卡還是公共網路的覆蓋率或是網速都好到沒話說，這也讓我的旅程更加方便以及順利！希望大家前往日本時，也都能有好網路加乘你的精彩旅行喔！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【日本上網】不擔心沒網路！wifi機、日本網卡、免費網路，5大方式一次看】