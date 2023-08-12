日本自由行省錢20招　購物飲食住宿交通4大範疇｜窮遊慳錢攻略

很多人認為日本的物價高，自由行旅遊一趟下來得花不少錢。其實在日本旅行從食衣住行方面樣樣都有省錢的方法，還有些只有外國人才能獨享、日本人看了都流口水的優惠。好好地利用這些優勢提高行程的CP值、日本旅遊也可以玩得很划算又盡興。



按圖看看到日本自由行的慳錢貼士，還有購物優惠券啊👇👇👇

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日本旅遊省錢方法：購物

因為進口成本的關係，香港商店很多日式服飾的售價有時根本直接就是用日幣的數字來訂價，而且在日本還能退稅，即使沒有折扣也相對地便宜。不過便宜還能再便宜！

把握打折季的時間

每年的1月和7月是日本的折扣季，扣折的數字可以用瘋狂來形容，季末時甚至能看到1~3折的數字，讓人很難不殺紅了眼。

不過折扣是有分段的，例如折扣一開始的前幾天通常只有7~9折，月中可能會來到5折，月底雖然更低，但是好看的衣服和尺寸都被搶光了。何時要下手就要靠自己的判斷了。5月初的黃金周和12月的聖誕節也會小小打折，但折扣幅度通常不大，不過怕折扣季時想要的東西被搶光的話可以趁早購入。

二手、古著屋挖寶

古著在日本是一種流行的穿衣風格，因為數量稀少或僅有一件，很受熱愛搭配又怕撞衫的人喜愛。日本有非常多的古著店，服裝風格類型也很多，有貴的也有便宜的。例如東京的原宿、高圓寺、下北澤等地有數量眾多的平價古著店可挖寶。

日本人算是蠻惜物的，他們的二手市場非常發達，幾乎什麼都有賣，衣服可算是最大宗。不管是名牌或平價衣物的二手店都有，知名的名牌二手衣店有RAGTAG、kindal，平價的有BAZZSTORE、2nd STREET等。

跳蚤市場挖寶

除了衣服之外你想要找尋一些其他的寶藏，那就要去跳蚤市場了！跳蚤市場就是什麼都賣、什麼都不奇怪，平時無處發揮的殺價技巧可以在這裡派上用場。不過跳蚤市場都是不定期舉辦，可以在旅遊前先查「日本全國各地跳蚤市場情報網（フリマガイド）」看是否剛好有遇上。

活用免稅制度

對外國觀光客而言，在日本購物的一大優勢就是許多商品都可以申請退稅（消費稅）。可別小看這10%的消費稅退稅，對於金額大的藥妝或家電而言省下來的錢有時可以達上萬日幣。

活用購物優惠券

另外一個在日本購物時，絕對不能錯過的就是各家藥妝／家電的優惠券了。有Donki、Bic Camera、Edion愛電王，還有松本清及Cocokara Fine！最高可以享受17%OFF的折扣，真的不用就太可惜了！

日本旅遊省錢方法：美食👇👇👇

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一日三餐是每天最省不掉的花費，難得出國了也不免要吃吃當地美食，利用這些方法可以花少少又吃得開心。

高級料理安排在平日午餐時段

大多數日本人因為平日必須上班，因此較少人有閒暇在中午時段到高級餐廳享受大餐。這類高級餐廳為吸引客人在平日午餐時段用餐，通常都會設定午餐時段的優惠價格。

許多晚餐時段動輒數萬日幣的高級壽司、燒肉、米芝蓮西餐廳，中午時段常常有只要數千日幣就能享受的超值套餐。小編也常利用中午時段去享受米芝蓮餐廳或高級燒肉店，價格通常只要晚餐的二分之一，甚至三分之一以下，真的超級划算~

站著吃的立食餐廳

日本有許多站著吃的餐廳稱為「立食」（立ち食い），蕎麥麵、燒肉、壽司、居酒屋⋯⋯什麼都可以站著吃。

這種店大概就是吃飽就走，不太會久站或佔著位子聊到天荒地老，所以翻桌率相對高，店家也能將商品價位訂得較低。很多車站裡都有立食餐廳，是在旅遊中趕行程時的好夥伴。

過去立食餐廳都是平價食物吃粗飽居多，但近年來也有許多立食店逐步走上精緻路線，例如近期蔚為話題的高級壽司店監修的立食壽司，就以平價、美味又快速俘虜了許多饕客的胃。

多利用外帶

以前不太流行外帶，但因為疫情之後幾乎所有的餐廳都有提供外帶服務。內用的稅率是10%，外帶則是8%，多點幾道菜累積起來的稅率也是筆不小的金額。不妨點外帶回住宿處吃，還不用受用餐時間限制。

選擇有廚房的旅館或民宿

可以選擇住宿附有廚房的旅館或民宿，到超市買食材自己做料理，想吃帝王蟹或是黑毛和牛都不心疼。不過超市也有很多等級，像成城石井就屬於高級超市，AEON、西友超市或業務超市則屬於平價超市。

大部份超市在傍晚六七點之後熟食區會打20%～50%不等的折扣，請善用這個時段去購物。

庶民美食連鎖餐廳

壽司、烏龍麵、蕎麥麵⋯⋯這些所謂「日本料理」很有趣的是有高級版也有庶民版。每項食物298日圓均一價的連鎖居酒屋「鳥貴族」、240日圓起的「花丸烏龍麵」（はなまるうどん）、500日圓有蝦有魚的天丼「てんや」，有的還比去便利店買便當還便宜。

當然氣氛輕鬆、價格也相對便宜的迴轉壽司也是個不錯的選擇。

日本旅遊省錢方法：住宿👇👇👇

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留意日本的休假日及旅遊淡旺季

日本的國定假日一年大約有16個，而且許多國定假日都設定在禮拜一，一年內就有多個三連休。日本一年之中也有多次的長假，例如四月底五月初的黃金周、八月中的暑假、年末年初的新年假期。

因為連假是大多數日本人出遊的日子，因此酒店價格會較貴，甚至是平時價格的兩三倍以上。新幹線及飛機也要提早規劃早點購入，不然甚至可能買不到票。因此在計劃行程時，務必將日本的休假日及旅遊淡旺季也列入考量才行。

住宿商務旅館

住的部份最好視當時的情況再決定，如果是有帶老人小孩的全家旅行也不要因省過頭太艱苦，可以選擇住宿APA HOTEL、SUPER HOTEL、東橫INN等有附早餐的商務旅館，TOKYU STAY則有附洗衣機和小廚房，辦東橫INN的會員卡還有住10晚送1晚的優惠，若是常去日本旅遊或旅程較多天的話很實用。

人多時住Airbnb

想要體驗住在日本人的家裡是什麼感覺，就可以選擇Airbnb。這些房子的擺設就像家一樣溫馨，房型樣式也很多，甚至可以一次租一整棟木造老房子很多人一起住。

尤其如果同行的人很多，住在Airbnb的民宿常常會比一般酒店便宜很多。因為日本的酒店大多數都是以人頭計費，而Airbnb則是以包棟或房間數計算費用，因此人多的時候Airbnb就會顯得比較划算。

不過要租之前得要注意其他客人留下的評價，有很多時候都是「照騙」，空間比想像中小或是環境不清潔很常發生。還要記得確認有沒有電梯、Wi-Fi，免得搬行李搬到想哭。

青年旅舍、膠囊旅館

如果比較不怕吵、也不怕和不認識的人一起住、共享衛浴，青年旅舍是最能省錢的住宿方式，便宜的話可能一晚還不用1000日圓。

它們通常附有共用廚房，可以買食材回去料理，在客廳和其他的旅客還可以交流作朋友。膠囊旅館是有私人空間的青年旅館概念，空間雖小，但是有電視和置物空間，如果沒有幽閉恐懼症的話還算舒適。

隨著膠囊旅館的競爭激烈，越來越多的膠囊旅館也推陳出新，不僅有男女分樓層，乾濕分離的梳洗空間也打破以往對膠囊旅館擁擠的既定印象，想省錢也想嘗新的朋友可以試試。

網吧

日本的網吧有開放式也有包廂形式，還有額外付費的淋浴室和小吃，所以以前還有發生過因年輕人因租不起房子而長年住在網咖裡的社會現象。（但它並不是密閉空間，所以發出聲音還是會被旁邊的人聽到）只是它空間並不大，無法完全伸展身體，暫時窩一下還可以，好幾天身體可能會受不了。

日本旅遊省錢方法：交通👇👇👇

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JR PASS

日本鐵路通票是由JR集團6家公司共同提供的通票，是乘坐鐵道遊遍日本最經濟實惠又便利的車票。是讓日本人最羨慕嫉妒恨的一種只對外國人的優惠，因為可以無限次新幹線搭！到！飽！

要注意的是，即使同樣是外國人，大部份的JR PASS僅限持「短期逗留」的居留資格入境，以觀光等為目的、可允許在日本逗留90日以內的人士才可享此優惠，在日長期居留的外國人是無法購買的（也有一部分例外）。

JR PASS的種類有很多，有北海道至鹿兒島通行的全國版，也有區域限定版，不妨先規劃好行程再選擇要買哪一種PASS。

目前最受歡迎的JR PASS有：

1. JR全日本鐵路套票

可自由選擇7／14／21日券，效期內無限次搭乘日本國內境內多數 JR 鐵路(包括新幹線)、JR 地區巴士，以及 JR 營運的部分渡輪。也可選擇綠色車廂或普通車廂

2. JR東日本鐵路周遊券（東北地區）

可連續5日搭乘新幹線遊覽東北、本州北部和東京地區，包括日光、伊豆、福島、青森、仙台等地

*注意: 在日長住的外國人也可以使用本票券

3. JR東日本鐵路周遊券（長野、新瀉）

在連續5天內不限次數搭乘區間內的新幹線、特急等列車的鐵路通票，可以從東京到青森，玩遍輕井澤、日光、長野、新瀉等日本東部地區

*注意: 在日長住的外國人也可以使用本票券

4. 東京廣域周遊券

可由東京往返成田機場第1候機樓站與河口湖站，或前往日光、伊豆、輕井澤、富士山、Gala湯澤滑雪場等東京近郊。

*注意: 在日長住的外國人也可以使用本票券

5. JR九州鐵路周遊券

分為全九州、北九州、南九州三種版本，有效期間3日、5日、7日可選擇。

青春十八

青春就是什麼沒有，但時間最多。青春十八就是這個概念，讓你雖然可以無限乘搭全日本的JR鐵道玩透透，但只能乘坐普通或快速列車自由席（無法乘坐新幹線）。每年春（3~4月初）、夏（7月底～9月初）、冬季（12月初～1月初）限定發售，任何國籍、年齡的人都能購買。

一張青春十八票券可以分作五次使用，可以一人使用或多人共用。一次使用的期間是當日有效，如果跨夜的話則算到過0時後的第一個停車站為止，東京到大阪的特定區間可以搭到乘車日的終電為止。

電車一日乘車券

東京的地鐵以多、複雜、綿密聞名，想去哪裡幾乎沒有到不了的地方，如果一天打算去很多地方玩，可以購買能無限搭乘的一日乘車券。票券的總類非常地多，介紹幾個最常利用的。

1. 東京フリーきっぷ

可搭乘山手線、東京都內在來線等JR各縣、東京METRO全線、都營地下鐵全線、都電荒川線、日暮里舎人線、都營巴士。

大人：1,600日圓／兒童：800日圓

2. 東京METRO、都營地下鐵共用一日乘車券

可搭乘東京METRO全線、都營地下鐵全線，發售當日有效。

大人：900日圓／兒童：450日圓

3. 東京METRO 24小時乘車券（東京メトロ24時間券）

可搭乘東京METRO全線，發售當日有效。

大人：600日圓／兒童：300日圓

4. 都営まるごときっぷ

可搭乘都營地下鐵全線、都電荒川線、日暮里舎人線、都營巴士，發售當日有效。

大人：700日圓／兒童：350日圓

如果你沒有要去那麼多地方，或是比較常利用某一種電車，可以買張SUICA（俗稱西瓜卡）的IC交通卡搭配使用。使用IC交通卡在特定區間內會比買實體票便宜。

租單車

如果你沒有想要去很多地方玩，只想在某個定點區域體驗慢活、在大街小巷探索，當然靠二條腿走是最能深度體驗日本，但每天走實在太吃力且無法走太遠，不妨配合單車一起，或許能看到走路到不了的風景。

搭乘夜間長途巴士

日本的土地很長，跨縣市旅遊的交通費不便宜，像是搭乘新幹線從東京往大阪的車票錢就接近15,000日圓，搭乘間夜間長途巴士平日則僅要3,000日圓左右，還能在車上過夜省下一日住宿費。

夜間長途巴士行駛的時間雖然要5~8小時（視目的地而定），但每隔1.5~2小時都會停靠高速公路休息站，可以去上洗手間、買東西吃、伸展筋骨，沒有想像中那麼難熬。

現在的夜巴也進化很多，Wi-Fi、充電器是基本的，每個座位間都有隔板或拉簾，甚至附有毯子、枕頭，仿佛像是搭飛機。

看完是不是對於旅費方面放心不少了呢？不妨根據預算來規劃行程能更精確掌握預算，希望大家的日本行都能夠玩得盡興！

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