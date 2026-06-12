AI交流日｜第一線企業AI安全方案 迎戰資訊安全新時代

隨著企業加速數位轉型，人工智慧已成為提升生產力的核心引擎，然而隨之而來的資訊安全風險亦不容忽視。第一線 AI 方案專家陳力行先生於5月15日，由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」深入剖析了企業在 AI 時面臨的資料外洩與身分盜用等潛在陷阱。



駭客引入自動化攻擊 迎來「AI對抗AI」攻防新時代

陳力行在演講中指出，AI 在日常生活中為個人助理和行程規劃帶來極大便利，但企業若缺乏防護盲目導入，便利背後將潛藏嚴重的資安危機。員工為了工作方便，可能將公司財務報表、客戶資料等敏感資訊上傳至公開的公有 AI 平台，導致機密資料外洩；同時，駭客也可能利用身分盜用技術冒充公司名義進行詐騙。

他特別提醒，目前的網絡威脅已演變成系統化的挑戰，駭客與詐騙集團已開始普遍利用 AI 工具（如 Agent AI）進行 24 小時不間斷的漏洞掃描與自動化攻擊。傳統的被動防禦手段已不足以應付，未來網絡安全將步入「AI 對抗 AI」的時代，企業必須採用相應的 AI 防禦工具才能有效見招拆招。

資安防護為持續性過程 企業級 AI 平台成長期資產

陳力行強調，資訊安全防護是一個長期的動態過程，需要持續的監察、測試和強化。他形象地比喻，這就如同銀行不斷提醒客戶「職員絕不會索取密碼」一樣，雖然過程看似枯燥且需要不斷重複，但這是構建企業整體安全意識防線不可或缺的基石。

通過私有化與安全治理，企業級 AI 工具將不再是潛在的資安陷阱，而是能協助企業實現低成本、高回報轉型的強大工具，並進一步沉澱為公司可持續利用的長期商業資產。