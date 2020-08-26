【NBA季後賽】01會員最後機會! 77折震撼價$209即睇NBA直播賽事

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NBA季後賽即將開鑼，現時戰況激烈﹑進展得如火如荼，落後隊伍能否創造奇蹟？進級隊伍未到最後一刻亦難以分曉勝負！想緊貼激鬥賽事但仍未申請直播頻道收看？有心唔怕遲，把握最後機會以77折價錢購買《體通天下》NBA季後賽通行證啦！

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有效日期：購買日起至2020年11月30日適用 地區：香港及澳門適用 內容包括：熱身賽、種子排位賽、所有季後賽、東西岸決賽及總決賽

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/26)

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