煮食大挑戰！3分鐘可以煮到乜？ 西班牙烤雞腿都竟然整到….

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都市人生活節奏快，有時工作了一整天只想快點回家休息，到放工吃晚餐，太累不想自己煮，出街食又怕多味精、不健康。究竟有甚麼方法能夠快速又能吃到健康的美食？今次就來個3分鐘煮食大挑戰，睇下3分鐘內可以煮到哪些出色的美食！

1.懶人湯包

收工通常都會累到無胃口，但又不能不吃飯，一個懶人湯包就能解決！平時買定放在雪櫃，想喝的時候用熱水加熱即可，任何時候都能飲到熱辣辣的湯水，真係懶人首選！

2. 杯麵

杯麵絕對是忙碌香港人肚餓時第一時間會想起的食物！應該沒有甚麼比杯麵更方便更易煮了吧！只需加熱水等2至3分鐘，無論是深夜肚子餓還是工作到一半都可以即刻吃到。

3. 西班牙式烤雞腿配番茄醬

嫌湯包唔夠飽，杯麵又唔夠健康？ 這款西班牙式烤雞腿配番茄醬就是健康、美味、方便兼備！

以為烤雞腿好複雜？非也！這款已預先煮好的懶人餸菜包，而且已調好味，無需任何烹調步驟，只要用用微波爐加熱3分鐘就食得！而且不用親身到街市，網購也能買到！

>>西班牙式烤雞腿：網購傳送門

按圖即睇「３分鐘即熱即食餸菜包系列」：

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