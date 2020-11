手工啤大決戰：罐裝定樽裝好飲啲？

網購攻略 網購攻略

手工啤酒迷,永遠都在爭論:罐裝定樽裝好飲啲?雖說味覺是主觀的,而雙方都各有觀點,那現在一齊拆解當中的啤酒迷思吧!

迷思1:玻璃樽凍啲 = 好飲啲?

冇錯,玻璃樽能保持冷凍,但飲手工啤不是愈凍愈好!溫度太凍,不單止令味覺麻木,當中微小ice crystals令到杯啤酒太多泡。而且,每種啤酒都有不同的品嚐溫度,如IPA大約攝氏7至8度。另外,無論在家或到酒吧、餐廳飲啤酒,都是倒入杯飲,因此是樽裝或罐裝都已經沒關係。

迷思2:罐裝的金屬味會影響味道?

這說話早已過時了!現時的科技已經做到罐裡面有一層薄薄的film當阻隔。而且,很多時候所謂的金屬味可能是心理作用。大家不妨在家以Blind test 測試一下是否真的有金屬味。

總的來說,罐裝啤酒在阻隔空氣、光線方面,都比玻璃樽優勝。

罐裝啤酒好處1: 不透光、不透氣

光是其中一種最影響啤酒味道的元素,除了會加快氧化,更加會產生一種臭鼬鼠(skunky)的氣味。因此有film當阻隔的啤酒能防止產生skunky的氣味。

另一種最影響啤酒味道的元素就是氧氣,氧化了的啤酒會產生紙皮味,玻璃樽的蓋位比較脆弱,若運送稍有疏忽撞親,好容易會漏氣,導致變味。

罐裝啤酒好處2: 運送、儲存較容易

作為用家,無論是家中Party、去沙灘、出外野餐,疊起來的罐裝啤酒點都比玻璃樽容易攜帶。

Why not both?

