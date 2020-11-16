手工啤大決戰：罐裝定樽裝好飲啲？

網購攻略 網購攻略

手工啤酒迷，永遠都在爭論：罐裝定樽裝好飲啲？雖說味覺是主觀的，而雙方都各有觀點，那現在一齊拆解當中的啤酒迷思吧！

迷思1：玻璃樽凍啲 = 好飲啲？

冇錯，玻璃樽能保持冷凍，但飲手工啤不是愈凍愈好！溫度太凍，不單止令味覺麻木，當中微小ice crystals令到杯啤酒太多泡。而且，每種啤酒都有不同的品嚐溫度，如IPA大約攝氏7至8度。另外，無論在家或到酒吧、餐廳飲啤酒，都是倒入杯飲，因此是樽裝或罐裝都已經沒關係。

支持本地品牌！香港國際啤酒比賽「最佳淡啤酒」：購買連結

迷思2：罐裝的金屬味會影響味道？

這說話早已過時了！現時的科技已經做到罐裡面有一層薄薄的film當阻隔。而且，很多時候所謂的金屬味可能是心理作用。大家不妨在家以Blind test 測試一下是否真的有金屬味。

台灣人氣手工啤品牌 - 掌門精釀啤：購買連結

總的來說，罐裝啤酒在阻隔空氣、光線方面，都比玻璃樽優勝。

罐裝啤酒好處1: 不透光、不透氣

光是其中一種最影響啤酒味道的元素，除了會加快氧化，更加會產生一種臭鼬鼠（skunky）的氣味。因此有film當阻隔的啤酒能防止產生skunky的氣味。

另一種最影響啤酒味道的元素就是氧氣，氧化了的啤酒會產生紙皮味，玻璃樽的蓋位比較脆弱，若運送稍有疏忽撞親，好容易會漏氣，導致變味。

罐裝啤酒好處2: 運送、儲存較容易

作為用家，無論是家中Party、去沙灘、出外野餐，疊起來的罐裝啤酒點都比玻璃樽容易攜帶。

Why not both?

除了以上種種原因，也要考慮啤酒品牌的獨特口味。就如本地品牌Oh CBD Beer，是全港首間售賣合法、具抗焦慮、有放鬆效果的CBD Beer，各研製出樽裝Sunset IPA及罐裝Session IPL，各有風味。作為啤迷，Why not both？網購有售！市面罕有CBD Beer：購買連結

關於網購生活，你不能不知的那些事：

👉【反映隱藏性格】飲醉酒發火代表自尊心強 傻笑代表重義氣

👉Staycation要帶D咩？一文睇清Staycation 行李清單