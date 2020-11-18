【網購美食Challenge】$300可以買到咩？ 英國皇室名菜都買到！

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不甘於簡簡單單家常小菜，但又唔知買咩餸好？今次就來個300蚊的「網購美食Challenge」！不要看這少少的300蚊，只要精明地網購，除了買到自助餐級別的蠔門蟹宴、簡易版威靈頓牛柳、連飯後甜品意大利GELATO雪糕都買到。

【Wine Fiesta 優惠加推】DELUXE專頁9折優惠碼廷長至月尾！

由於反應熱烈，9折優惠碼「WINE90」破天荒廷長到11月30日！於DELUXE平台消費滿$500，輸入「WINE90」，即享全單9折優惠！每人限用2次。立即把握機會到 DELUXE 搶購心水美食：

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【媲美酒店自助餐！】鮮味價$278食蠔門蟹宴

早前反應超級熱烈，一開售就極速斷貨的「蠔門蟹宴」終於補貨啦！不用去街市買，也不用去酒店，只需$278就能在家中品嚐到新鮮生蠔和麵包蟹（原價：$440）！套裝包括12隻美國生蠔、2隻英國麵包蟹、即開即食開蠔刀。現僅餘少量，上次錯過的朋友，今次要好好把握機會啊！＞＞「蠔門蟹宴」購買連結

【只需$298】英國皇室名菜 - 威靈頓牛柳

有否想過只需要$298就可以在家中品嚐到經典英國名菜？這款簡易版威靈頓牛柳不需任何步驟，只需放進焗爐裡加熱12至25分鐘就食得，十分方便！$298就已經是2至3人的份量，一家人食剛剛好！現在買滿$300便可享有免費送貨服務，隨手買多樣野加餸就得！

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【飯後甜品】意大利低脂低糖雪糕 $280任選12款口味

食完飯當然要配埋甜品先完美，Da Dolce出品的意大利雪糕採用新鮮的意大利材料，優惠期間任選12杯只需$280(原價:$384)，還有多種口味任你選擇，包括經典的朱古力99味、曲奇脆脆味，還有較特別的桑莓雪芭味和榴槤味，低糖低脂做飯後甜品最適合，滿足得來又不怕肥。

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【對生薑酒從此改觀！】日本請福生姜泡盛

來自日本石垣島的生姜泡盛，以日本生姜、百香果、黑糖製成，入口帶生姜的辛辣口感及百香果的芬芳果香。甜酸薑口味恰到好處，口感清爽，甜而不膩，十分適合食大閘蟹時飲用 >>購買連結

同場加映：

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