盤點5大最不受歡迎辦公室零食　辦公室零食點揀好？

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零食是上班族不可式缺之物，很多OL定常備梳打餅、薯片、媽味麵等脆口零食，只不過並不是每樣都受大眾歡迎，甚至有幾款零食足以令辦公室同事「反白眼」：

👇👇 按圖點擊辨公室５大最不受歡迎零食👇👇

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【泰國爆紅】無味精、具營養價值 – 脆卜卜多士

泰國脆卜卜多士一向都是好評如潮的小零食，不過很多品牌的食用期都很短，現時無得出國的環境下很難買到。最近，「優質食品專頁DELUXE」最新上架的脆卜卜多士有多達13種口味，包括泰茶、北海道牛奶及牛油、朱古力、抹茶、泰國小辣椒等，想試邊種風味都可以，而且多士具一定厚度，不容易碎之餘亦可增加口感，夾鏈袋的包裝也十分容易保存！購買連結>>>

【台灣百年餅店】桂圓蛋糕、乳酪麻糬餅、手工蔥軋餅

想食有飽腹感的甜食當下午茶？寶珍香的地道台灣美食也是不錯的選擇。寶珍香的鳳梨酥使用了道地台灣新鮮鳳梨製作，酸酸甜甜很適合工作到很累的時候吃一兩塊；珍香餅套餐內的手工蔥軋餅也是很多OL喜歡的零食之一，外層是充滿香蔥味的蔬菜餅乾 ，又脆又香，裡層夾混了煙韌甜奶白，十分惹味。而桂圓蛋糕更是他們的人氣招牌商品，嚴選上等龍眼乾作為內餡，不含防腐劑，同時每個蛋糕都是獨立密封包裝，可在常溫下延長保存期限，讓你在辦公室也能品嘗到地道的台灣風味，現在禮盒裝每套只需$300，買一盒就可享有免運費優惠！

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