【聖誕在家好煮意】$258搞掂！2人份波士頓龍蝦自煮包

網購攻略 網購攻略

今個聖誕無得出街食大餐，很多人都紛紛轉Plan，留在家中下廚樂。只不過與其臨急抱佛腳上網搵食譜，不如買個輕鬆簡易自煮包？全港第1精品咖啡品牌獨家推出低至$258「甜蜜自煮2人餐」自煮包，所有烹飪材料已準備周全，無需花時間沖洗及調味，只需簡單加熱即可食用！

【品味聖誕】全港第1精品咖啡x環球美饌

The Coffee Academics 強勢登陸優質食品專頁DELUXE，即獨家推出「甜蜜自煮2人餐」自煮包，當中用料非常講究，包括原隻新鮮龍蝦肉、手工意粉以及香草美國西冷牛扒配烤蔬菜。作為亞洲排名第一、受高度認可的精品咖啡，套餐當中不少得鎮店代表「咖啡掛耳包」。2人份量只需 $258起，就能留左家中盡享星級滋味！

大部分自煮包只需放入焗爐或平底鑊加熱便可，無需沖洗及調味，讓一眾下廚初哥在家都能輕鬆打造高級西餐料理！>>立即訂購

👇👇按圖即睇「甜蜜自煮2人餐」自煮包美食👇👇

+ 2 + 2 + 2

【只限50個名額｜8折早鳥優惠碼】

由即日起，只要於優質食品專頁DELUXE 訂購指定聖誕到會滿 $500，輸入優惠碼「XMAS2020」，即可全單8折，每人可用1次，最多可減 $600。名額只限50個，立即把握機會預訂聖誕大餐! >>優質食品專頁DELUXE

🎅🎄小型聚會適用！聖誕精彩節目🎅🎄

👉疫情下的聖誕｜三大留港「打卡able」中午晚活動推介 2人成行!

👉早鳥8折！國泰自家品牌首推聖誕大餐 豪華嘆盡頭等艙豪華美食

👉人均只需 $101 即食生蠔拼盤、龍蝦海鮮盒直送上門

👉搶購度100%！手快有手慢冇 一人一個最受歡迎派對美食

👉【聖誕派對搞手必看】一次過幫你PLAN好 Party Food + 遊戲

👉勁減高達 $598！一文睇清高質特色聖誕到會

👉學識3招 輕鬆成為「威士忌達人」｜附特大容量威士忌套裝7折優惠

👉6點後禁堂食｜放工食乜好？簡易版威靈頓牛柳最快15分鐘搞掂！

👉【在家聖誕】預訂趁早！兩大酒店級料理到會 人均消費只需 $101