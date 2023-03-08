湯水2023｜6款美顏養生 祛濕養肝 即飲湯包 附鴻福堂自家湯票優惠

「留咗碗湯比你啊！」，都市人生活忙碌，不時會廢寢忙餐，但屋企都會總會叮囑你要記得飲湯！不少人至今也會認同湯水含豐富營養價值，按照需要搭配相應湯水調理身體，配合不同食材更能達致美顏養生功效。無自家愛心湯、無時間煲湯都不緊要，小編為你送上6款精選湯包，加熱「一開即飲」，在這春季開始好好為自己「湯療」，再入鴻福堂超值湯劵套票，一年四季都Keep住飲到靚湯啦！



湯水的重要性？

對於東方人來說湯水飲食很重要的一環，而幾乎每個家庭更有自家湯水食譜，在不同季節更會飲用合適時節的湯水。清熱潤肺、滋陰養顏、祛濕養肝等多款不同功效的湯水到底要在哪合季節喝才合適呢？想要調理身體、強健體魄，不妨參考以下資料同時入手推介無添加懶人湯包啦！

春日湯水：要趕走春睏倦意，適合選擇祛濕、養生功效的湯水

夏日湯水：炎熱氣候下需要消暑和增加食慾，適合選擇清熱、健脾的湯水

秋日湯水：帶有涼意的秋風最易引起氣管不適，清心潤肺、養腎上咳的湯水

冬日湯水：最易患上傷風感冒風季節，想要預防最適合滋陰潤燥、增加抵抗力的湯水

3分鐘即飲懶人湯包！ 6款四季必備養顏保健湯水推介

超值養顏湯水：鮑魚響螺淮杞雞湯

鴻福堂 - 鮑魚響螺淮杞雞湯 400ml

鮑魚雞湯有多美味相信都不容多說，而且滋陰養顏效果十足，但光想到價錢就不敢想像！而這款獨家發售的鮑魚響螺淮杞雞湯就能滿足你，100%無添加，鮮味的鮑魚、響螺及瑤柱，再配上清香的雞湯，有滋陰補腎 、養血柔肝的功效。現只需以$58入手絕對是超抵之選，是一眾愛美女生的養顏思物！

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抗傷風感冒必飲：響螺蟲草花淮山薏仁雞湯

鴻福堂 - 響螺蟲草花淮山薏仁雞湯 400ml

另一款必飲雞湯患傷風感冒、壓力大虛弱體質的人士，有助增強抵抗力及提升精力，調理出健康身體！響螺滋陰明目、利尿生津，蟲草花能延緩精氣不足，再配合益氣養陰的淮山及祛濕消水腫的薏米，達致潤肺明目功效，所以大部分人都一樣啱飲㗎～

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養精補腎之選：首烏玉竹烏豆豬腱湯

鴻福堂 - 首烏玉竹烏豆豬腱湯 400ml

經常熬夜會加重肝腎負擔，整個人都會覺得很疲勞、看上去面色也很無神，久而久之更會引發不少腎虛問題！這款首烏玉竹烏豆豬腱湯，含具烏髮補腎的首烏、潤燥生津的玉竹、滋潤肝腎及明目的枸杞子，加上豬腱帶出鮮甜味，由其適合長期要對電腦OT的打工一族！

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四季佳宜湯水：姬松茸花菇海參豬腱湯

鴻福堂 - 姬松茸花菇海參豬腱湯 400ml

對於飲用有藥材成分的湯水，有些人會怕虛不受補，那這款滋養湯水就絕對適合你，而且四季都可以飲！帶有甘甜的姬松茸味，含有豐富蛋白質及多醣，可以增強免疫力，同時更具有益腸健胃功效，配合養血養胃的花菇及補腎益精的海參，在身體虛弱、容易疲倦時作保健是不錯的選擇！

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免疫力UP：牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯

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相信大家都知道靈芝的保健功效，由其在疫情其間，不少人都會服用有靈芝成分的補充劑提升免疫力，而含有靈芝的湯水則更有營養！牛膝有強建筋骨的功效，再配合靈芝、滋陰補腎的竹絲雞、及助補氣血的紅棗及桂圓，滋補不燥，特別適合身體虛弱、筋骨乏力的人士。

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清熱解毒大推：牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯

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如果經常食熱氣嘢，覺得喉嚨有啲唔舒服，就要飲這款四季也適合飲用的湯水啦！牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯，有解毒消腫、促進血脂的代謝的牛蒡，當中的無花果則可滋潤咽喉，配合營養價值高的淮山及爽甜粟米，清熱同時也能喝上一口甜甜的湯水～

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同場加映：必買自家湯套票 (1套10張)

鴻福堂 - 自家湯套票 (1套10張)

以上推介的一系列湯水都是來自鴻福堂，所有湯包都100%無添加、味精及防腐劑，而且更是香港製造，絕對是信心保證。一套10張套票可於6個月內在鴻福堂香港各分店換領HK$60或以下的自家湯，總有一間在左近，即使生活再忙都可以隨時隨地飲碗靚湯啦！

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