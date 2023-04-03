有時總是不知不覺入手不少物品，但是房間收納空間有限，由其轉季時想收起不必要衣物，要如何處置才能更有效整理呢？這個時候最需要的當然就是「收納小幫手」，現在小編就為大家精選超值慳位首選的收納箱，美觀實用又可以有效儲物，同時能節省空間又美觀整潔，買再多都唔使再擔心窩居無位放！



4大必備簡單收納神器！小空間更寬敞 不失生活質感

小資女必入收納高手：QUANGE 全格整理收納箱

QUANGE 全格整理收納箱 優惠價：$68

收納都要有儀式感！同為女生的小編有時真係好難忍手唔買，不知不覺就會入手好多唔等使嘅嘢～但是儲物之餘，有時想要立刻找到所需物品也是一大關鍵，而QUANGE 全格整理收納箱則能達致相同功能！輕鬆收納、不佔空間，兩側自帶提手，方便移動到不同位置，頂蓋同收納箱都是聚丙烯塑膠材質，任何空間都能保持整潔，格調灰與優雅白2款顏色都可以增添生活質感！

QUANGE 全格整理收納箱（原價：$138）

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小物收納完美分格：ZFY 竹方圓 宮格收納籃

小物收納完美分格！ZFY 竹方圓 宮格收納籃 優惠價：$118

相信在整理物品時最不知所措的就是收納小物，想起要如何整齊安置分類就最頭痛了！分別有3格、4格、9格的ZFY竹方圓宮格收納籃就能充分滿足全面所需～圓滑天然楠竹外邊，不易變形疊放超省位，配上透氣耐磨布料的簡約設計，內衣褲、小毛巾或是輕巧衣物都能通通收好！

ZFY 竹方圓 宮格收納籃（原價：$148）

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親子戶外出遊超實用首選：多功能折疊箱(配防水袋)

多功能折疊箱(配防水袋) 優惠價：$258

春夏時分大家都最愛到戶外走走，收納又點可以只局限於室內，熱愛露營、戶外活動嘅你都一樣照顧到～到戶外咩都想帶，但最怕左一袋、右一袋，一個箱收哂所有嘢就唔使煩啦！這款唯美藍白色儲物箱不但可折疊，58L絕對足夠儲存不同物品，更附送防水袋亦可儲放冷藏食品，小編大推最值得入手的就是上蓋設計可充當椅子，同小朋友長時間在戶外玩也不怕累！

多功能折疊箱 （ 原價：$485）

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衣櫃行李慳位必入：QUANGE 全格真空收納壓縮袋

QUANGE 全格真空收納壓縮袋 優惠價：$48

轉季衣物一籮籮，由其係冬天衫同大褸，想整齊放入衣並不容易。在不可以擴大衣櫃的情況下，不妨考慮用抽壓縮袋真空處理啦！大中小號真空收納袋不單可以完美容納棉被枕頭、厚重衣物，以至輕便物品，只要用上專用電動泵抽空，更能有效阻隔空氣又防潮，而且還可以重複使用超方便。去旅行想放多幾件衫入行李去打卡都一樣啱用！

QUANGE 全格真空收納壓縮袋（原價：$60）

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收納達人小TIPS！

1. 收納前先將不需要的物品丟棄或捐贈。

2. 將物品按照類型或用途分類，例如衣飾、文書用品等等。

3. 使用合適儲物容器，確保每個儲物容器都有標籤方便尋找。

4. 盡量減少不必要的物品，只保留最實用和必要的物品，釋放更多空間。

5. 定期檢查和及清理收納空間，保持整潔有序。



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