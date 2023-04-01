下月初即將迎來復活節長假期，未有旅行計劃又想安在家中，就要入定啲生活必需品，咁就足不出戶都可以好好享受假期啦！「01網購」限時活動「超市感謝祭」就有一連串激抵購物優惠回饋，除咗有限量$1廚房萬用紙及女性衛生用品優惠外，更有超驚喜嘅$288糧油雜貨福袋，未完啊！買滿指定商家貨品及指定金額，更送人氣飲食品，多買多送，千祈唔好走寶齊齊搶購啦！



01網購超市感謝祭 4月1日至4月30日

超抵$1限定優惠：Scott絲潔 廚房萬用紙2卷裝

想入得廚房出得廳堂，接觸食物同用具用品又點可以馬虎！Scott絲潔廚房萬用紙不單可以作清潔廚具及廚房的用品，而且有FDA及HACCP食品安全標準認可，用作食材保鮮、吸拭食物水油分都可以安心使用！加上超強韌質材，乾濕抹都不易穿，即刻趁住$1限定優惠入手2卷裝，限量150件咋，快啲去搶購啦～

Scott絲潔 廚房萬用紙2卷裝 原價：$16.1

超市感謝祭入手價：100 積分 + $1

限定優惠價：$1

優惠連結：http://bit.ly/3JPUtrA

獨家限時$288搶購 超齊全正記糧油雜貨福袋

超市感謝祭又點少得福袋呢，無論屋企有幾多人都好，全面照顧哂一家大細嘅生活飲食需要！2-3人家庭$288福袋包括金象牌8kg香米、李錦記蠔油及生抽、罐頭食品，以及人氣紙包罐裝飲品等。仲想要多啲？不妨＋$111 升級至4-6人福袋，額外再送共10包2款口味出前一丁麵，仲送埋唯潔雅珍實裝衛生紙及抹手紙，總共有16款實用商品，滿$399直送屋企，絕對係超抵買首選！

$288超值2-3人家庭福袋包括：

1. 金象牌香米 8kg x 1袋

2. 李錦記(特鮮)生抽 500ml x 1樽

3. 李錦記舊裝特級蠔油 510g x 1樽

4. 荷美爾午餐肉 340g x 1罐

5. 金龍牌 豆豉鯪魚184克 x 1罐

6. 史雲生清雞湯 1L x 2盒

7. 刀嘜純正芥花籽油 900ml x 1樽

8. 道地極品烏龍茶250ml x 6包

9. 維他檸檬茶 250ml x 6包

10. 可口樂 330ml x 6罐



$399 升級版4-6人福袋內附有人氣食品及日用品：

11. 卡樂B熱浪薯片 105g x 1包

12. 出前一丁麵麻油味麵 100g x 5包

13. 出前一丁麵黑蒜油豬骨湯味麵 100g x 5罐包

14. 天地臺號蘋果醋 300ml x 4罐

15. 唯潔雅珍實裝三層衛生紙 12卷 x 1條

16. 唯潔雅超韌版三摺式抹手紙 250張 x 1包



正記糧油雜貨福袋 每包原價：$467.6

超市感謝祭入手價：14400 積分 + $144

限定優惠價：$288

優惠連結：http://bit.ly/3nlwY2m

「 正記辦館」原箱杯麵最新上架

👉🏻按此掃貨👈🏻 $399免費送貨

多款春日滋潤即飲燉湯 買10送2激抵優惠

湯水非常重要，想飲碗無味精足料靚湯但太忙無時間，即熱即飲的湯包慳時又健康！天龍養生系列的燉湯有齊各款不同功效，當中海底椰雪梨燉豬展湯，可以除燥清熱、清心潤肺；另一款菜乾豬肺湯則更可舒緩肺虛咳嗽問題，特別適合回南的天氣飲用。而熬夜一族則可以選擇猴頭菇淮杞響螺燉雞湯，對於健脾滋陰十分有效。依家仲有買10送2優惠，平均每包約$29！入手多幾款就更全面保養身體啦！

天龍養生燉湯系列 每包原價：$45

超市感謝祭入手價：1600 積分 + $16

限定優惠價：$32/包

優惠連結：http://bit.ly/3noVqzT

無激素新鮮凍肉至安心 波蘭雞中翼$80 2包

+ 4

現時食用材料除了講求新鮮以外，天然無添加都相當重要，由其肉類食品更要識揀無激素！由4月1日至4月30日，多款高質凍肉都有低至半價優惠，而當中原裝進口的波蘭雞中翼，只需$80就可以買到2包各約1kg份量，不同煮法日日食都唔會悶！另外約埋一大班朋友聚會點都要開心share食豪啲，打邊爐一定唔少得牛豬肉，大推4-6人份的火鍋餐，當中有日本宮崎和牛牛肩胛肉、澳洲及紐西蘭草飼牛肉、人氣西班牙豬肉，啖啖肉食得滋味又放心！



「 P&J Food」無激素新鮮凍肉

👉🏻按此掃貨👈🏻 全港九新界9間分店自取

「本地薑」麵食精選優惠 滿$300即送韓國香辣海鮮杯麵

+ 1

本地薑分別有不少實用品，同時食品麵食都十分出色，一間商店就買齊你所需！當中有獨家發售的香港老字號永樂粉麵廠的麵食，小編至愛的極上全蛋幼麵及極上瑤柱粗麵，有著彈牙爽滑的口感，平時放假淥個麵加幾粒丸，方便快捷又好味～同時買本地薑精選產品滿$300，更即送韓國香辣海鮮杯麵2個，宵夜煲劇想止口癮又點可以錯過呢！

「本地薑」永樂粉麵廠蝦子麵

👉🏻按此掃貨👈🏻 $250免費送貨

人氣飲品原箱掃貨！「海達直銷」滿$399即送24包維他檸檬茶

+ 1

想打開屋企雪櫃就好似便利店咁，隨時隨地揀到自己心水飲品，緊係要多款大量入貨先夠啦！海達直銷可以原箱飲品入手，維他各款果汁茶類都有得買，天氣再熱都可以一喝透心涼！另外亦有地道人氣嘅解茶及清麥茶，完全係聚餐解膩健康首選。夾埋同事朋友，買多幾箱滿$399，就即送原價$68一箱24包維他檸檬茶250ml ！

「海達直銷」原箱飲品

👉🏻按此掃貨👈🏻 $399免費送貨＋送原箱24包維他檸檬茶

限時66折！鴻福堂自家製系列電子禮券

+ 1

鴻福堂系列電子禮券限時66折，正品藥製龜苓膏電子券低至$40，自家湯電子券低至$44，仲有其他自家製系列同時激減，記得把握機會啦！



鴻福堂

👉🏻按此掃貨👈🏻 至抵自家製系列禮券限時66折

更多超市祭至抵優惠等緊您來發掘！

糧油雜貨 | 原箱飲品杯麵 | 個人衛生 | 家居清潔 | 即飲湯包 | 本土麵食

立即選購 ▶http://bit.ly/3JFFCzW◀



要消費得精明，記得「01積分」可以於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！