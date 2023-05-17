原箱優惠 | 夏日冰涼飲料 慳到盡最平低至$2.8/件 滿$399免費送貨
夏日炎炎熱浪來襲，無論是「宅」在家Me Time煲劇、外出做運動、上班或是朋友來家作客開Party，一杯冰涼飲品絕對不能缺少 ！以下小編精選多款至抵原箱飲品，汽水、果汁、茶飲、啤酒樣樣齊，平均低至$2.8/件就有交易，CP值極高！而且買滿$399仲免費送貨，慳時間又慳體力，買定幾箱放係屋企隨時都可以感受冰爽滋味啦！
夏日至抵原箱飲料推介 冰爽滋味隨時嘆
作為家中必備經典之一，紅茶茶味香濃且酸澀香甜，一口清新激爽，安在家中隨時隨地享受港式茶記風味，消暑解渴，為這夏日注入滿滿的檸檬鮮香！
維他檸檬茶 250ml x24包 (平均$2.8/包)
原價：$68（最多可使用2,300 積分，抵消$23現金）
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工作忙碌加上經常外出用餐，回家想喝冰涼飲料但又怕唔健康太肥？小編極力推薦這款解茶，內含烏龍茶、決明子及大麥等成份，不但有效去油且能解脂，大大減輕身體負擔，特別適合好似小編注重體重控制及時常外出用膳的人士，咁點食都無問題啦！
道地 極品解茶 250ml x24包 (平均$2.8/包)
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補充水分是日常的重要「課題」，就算只是水也要識得揀！Bonaqua 礦泉水均經過反滲透系統和臭氧處理，並加入優質礦物質，讓你體驗夏日最清新、最冰涼的感受！
飛雪 礦物質水 500ml x24支 (平均$2.9/支)
原價：$69（最多可使用2,300 積分，抵消$23現金）
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夏日最幸福的事，莫過於喝一口「肥仔水」！但有時飲得多都會怕肥，這款Zero無糖可樂，完全做到0卡路里、0糖分，無論是Me Time的一人之境，定三五知已在家打邊爐，每人一罐都能享受「0熱量 」的超暢快冰涼體驗！
Zero無糖可樂 330ml x24罐 (平均$3.6/罐)
原價：$88（最多可使用3,000 積分，抵消$30現金）
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有時難得三五知已來家作客開Party，打邊爐、BBQ或是各種薯片零食都會不知不覺地吃多了，搞到熱氣上火，隔幾天痘痘痱滋都出哂黎！想打好個「底」預防，一罐王老吉幫到 你，當中本草植物成分有效即時清熱下火，冰涼口感更是令人暢快，是家居必備。
王老吉涼茶 x24罐 (平均$4.9/罐)
原價：$118（最多可使用4,100 積分，抵消$41現金）
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打工一族日忙夜忙， 有時候忙起上嚟連去買杯咖啡提提神的時間都無。這款歐陸奶滑咖啡集濃郁、燻香及幼滑口感於一身，放一罐在手袋，隨時都可享受香濃咖啡，為自己一日「差足電」。
雀巢 歐陸奶滑咖啡 250ml x24罐 (平均$5.5/罐)
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週末又是時候放鬆一番，來一罐泰象啤酒「啤啤佢」會是不錯的選擇。酒質甘醇芳香，帶有淡淡水果及啤酒花香氣，細膩泡沫令人心醉，配搭不同菜餚更別有風味，猶如置身泰國渡假般的放鬆！
泰象啤酒 330ml x24罐 (平均$5.7/罐)
原價：$138（最多可使用4,800 積分，抵消$48現金）
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平日運動後，除了補充水分外，電解質的補充也十分重要！一箱放置家中隨時迅速補充流失的水分與電解質，解身體的「渴」。
寶礦力 500ml x24支 (平均$7.8/支)
原價：$188（最多可使用6,500 積分，抵消$65現金）
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過百款原箱產品，任你揀！ 平均低至$2/件起，把握機會掃貨啦！
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