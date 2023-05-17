夏日炎炎熱浪來襲，無論是「宅」在家Me Time煲劇、外出做運動、上班或是朋友來家作客開Party，一杯冰涼飲品絕對不能缺少 ！以下小編精選多款至抵原箱飲品，汽水、果汁、茶飲、啤酒樣樣齊，平均低至$2.8/件就有交易，CP值極高！而且買滿$399仲免費送貨，慳時間又慳體力，買定幾箱放係屋企隨時都可以感受冰爽滋味啦！



夏日至抵原箱飲料推介 冰爽滋味隨時嘆

原箱優惠一：維他檸檬茶 250ml x24包

維他檸檬茶 250ml x24包 優惠價：$68 (平均$2.8/包)

作為家中必備經典之一，紅茶茶味香濃且酸澀香甜，一口清新激爽，安在家中隨時隨地享受港式茶記風味，消暑解渴，為這夏日注入滿滿的檸檬鮮香！



維他檸檬茶 250ml x24包 (平均$2.8/包)

原價：$68（最多可使用2,300 積分，抵消$23現金）

優惠連結：https://bit.ly/3nep8rF

原箱優惠二：道地 極品解茶 250ml x24包

道地 極品解茶 250ml x24包 優惠價：$68 (平均$2.8/包)

工作忙碌加上經常外出用餐，回家想喝冰涼飲料但又怕唔健康太肥？小編極力推薦這款解茶，內含烏龍茶、決明子及大麥等成份，不但有效去油且能解脂，大大減輕身體負擔，特別適合好似小編注重體重控制及時常外出用膳的人士，咁點食都無問題啦！



道地 極品解茶 250ml x24包 (平均$2.8/包)

原價：$68（最多可使用2,300 積分，抵消$23現金）

優惠連結：https://bit.ly/3AJak7n

原箱優惠三：飛雪 礦物質水 500ml x24支

飛雪 礦物質水 500ml x24支 優惠價：$69 (平均$2.9/支)

補充水分是日常的重要「課題」，就算只是水也要識得揀！Bonaqua 礦泉水均經過反滲透系統和臭氧處理，並加入優質礦物質，讓你體驗夏日最清新、最冰涼的感受！



飛雪 礦物質水 500ml x24支 (平均$2.9/支)

原價：$69（最多可使用2,300 積分，抵消$23現金）

優惠連結：https://bit.ly/3LUKSCt

原箱優惠四：Zero無糖可樂 330ml x24罐

Zero無糖可樂 330ml x24罐 優惠價：$88 (平均$3.6/罐)

夏日最幸福的事，莫過於喝一口「肥仔水」！但有時飲得多都會怕肥，這款Zero無糖可樂，完全做到0卡路里、0糖分，無論是Me Time的一人之境，定三五知已在家打邊爐，每人一罐都能享受「0熱量 」的超暢快冰涼體驗！



Zero無糖可樂 330ml x24罐 (平均$3.6/罐)

原價：$88（最多可使用3,000 積分，抵消$30現金）

優惠連結：https://bit.ly/3AGRhdQ

原箱優惠五：王老吉涼茶 x24罐

王老吉涼茶 x24罐 優惠價：$118 (平均$4.9/罐)

有時難得三五知已來家作客開Party，打邊爐、BBQ或是各種薯片零食都會不知不覺地吃多了，搞到熱氣上火，隔幾天痘痘痱滋都出哂黎！想打好個「底」預防，一罐王老吉幫到 你，當中本草植物成分有效即時清熱下火，冰涼口感更是令人暢快，是家居必備。



王老吉涼茶 x24罐 (平均$4.9/罐)

原價：$118（最多可使用4,100 積分，抵消$41現金）

優惠連結：https://bit.ly/3p1BweQ

原箱優惠六：雀巢 歐陸奶滑咖啡 250ml x24罐

雀巢 歐陸奶滑咖啡 250ml x24罐 優惠價：$132 (平均$5.5/罐)

打工一族日忙夜忙， 有時候忙起上嚟連去買杯咖啡提提神的時間都無。這款歐陸奶滑咖啡集濃郁、燻香及幼滑口感於一身，放一罐在手袋，隨時都可享受香濃咖啡，為自己一日「差足電」。



雀巢 歐陸奶滑咖啡 250ml x24罐 (平均$5.5/罐)

原價：$132（最多可使用4,600 積分，抵消$46現金）

優惠連結：https://bit.ly/44h4fMZ

原箱優惠七：泰象啤酒 330ml x24罐

泰象啤酒 330ml x24罐 優惠價：$138 (平均$5.7/罐)

週末又是時候放鬆一番，來一罐泰象啤酒「啤啤佢」會是不錯的選擇。酒質甘醇芳香，帶有淡淡水果及啤酒花香氣，細膩泡沫令人心醉，配搭不同菜餚更別有風味，猶如置身泰國渡假般的放鬆！



泰象啤酒 330ml x24罐 (平均$5.7/罐)

原價：$138（最多可使用4,800 積分，抵消$48現金）

優惠連結：https://bit.ly/40Z2pNU

原箱優惠八：寶礦力 500ml x24支

寶礦力 500ml x24支

平日運動後，除了補充水分外，電解質的補充也十分重要！一箱放置家中隨時迅速補充流失的水分與電解質，解身體的「渴」。



寶礦力 500ml x24支 (平均$7.8/支)

原價：$188（最多可使用6,500 積分，抵消$65現金）

優惠連結：https://bit.ly/3AMHwuN

過百款原箱產品，任你揀！ 平均低至$2/件起，把握機會掃貨啦！

按此立即掃貨：https://bit.ly/42TRG8N要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！